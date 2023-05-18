"Конец эпохи Путина": в Минобороны Польши рассказали, какой будет победа Украины

По словам главы оборонного ведомства, поляки наблюдают как минимум конец эпохи лидера Кремля, однако империалистические тенденции Путина еще актуальны и в полной силе.

Война в Украине закончится на правах и условиях Украины. Ее исход решат суверенные власти страны, а Польша поддержит их в этом. Об этом 18 мая в интервью для польского издания portalsamorzadowy.pl заявил министра обороны Польши Мариуш Блащак.

По словам главы оборонного ведомства Польши, российская агрессия по отношению к Украине доказала, что другие страны не смогут ни в коем случае доверять Кремлю.

"Империалистические тенденции там еще актуальны и в полной силе. И Польша давно об этом говорит. Мы сигнализировали и предупреждали об угрозе со стороны России. К счастью, Запад и НАТО прошли хорошее испытание решительности", — отметил Блащак.

Блащак отметил, что в условиях войны в Украине, польская армия продолжает оперативно вооружаться современной техников, которую закупает в Корее и США.

"На карту поставлены субъектность и независимость Польши. Мы осознаем эту ответственность и этот момент в нашей истории. Вот почему мы укрепляем границу и создаем воинские части на востоке Польши", — отметил министр обороны.

Также глава ведомства отметил, что в Польше надеются, что сейчас наблюдается как минимум "наблюдаемый конец эпохи российского диктатора Владимира Путина".

Напомним, министр обороны Польши Мариуш Блащак 11 мая официально подтвердил, что под Быдгощем 16 декабря 2022 года упала именно российская крылатая ракета, которая пролетела над территорией страны больше 400 км.

Также напомним, что 15 мая крупнейший в мире самолет Ан-124 "Руслан" из флота авиакомпании "Антонов" доставил в Польшу первые установки американской реактивной артиллерийской системы HIMARS.