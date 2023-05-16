Украинский самолет "Руслан" доставил в Польшу установки HIMARS (фото)

Известно, что прибывший в Варшавский аэропорт Шопен самолет украшала надпись "Be brave like Kherson". Установки HIMARS направят на вооружение 16 механизированной дивизии Воздушных сил Польши.

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15 мая крупнейший в мире самолет Ан-124 "Руслан" из флота авиакомпании "Антонов" доставил в Польшу первые установки американской реактивной артиллерийской системы HIMARS. Об этом сообщает в Twitter пресс-служба Варшавского аэропорта Шопен.

Известно, что военные из Польши заказали доставку 500 установок HIMARS для Войска Польского из США . Вчера в аэропорт прибыли первые 5. Комплексы будут направлены на вооружение 16 механизированной дивизии Воздушных сил Польши, подразделения которой дислоцируются в северо-восточной Польше.

По информации издания avianews.com, грузовой самолет Ан-124, который способен перевозить нестандартные и негабаритные грузы с большим весом, прибыл в аэропорт с надписью "Be brave like Kherson".

Сейчас флот авиакомпании "Антонов" выполняет полеты на 5 самолетах Ан-124 и базируется в немецком аэропорту Лейпциг.

Фото: Chopin Airport, WAW

Во время российской оккупации базового аэродрома "Антонова" в Гостомеле один из "Русланов" был поврежден. Авиалайнер на момент вторжения армии РФ находился в ангаре аэропорта.

В начале марта 2023 года удалось узнать, как один из сверхтяжелых грузовых самолетов Ан-124 "Руслан" удалось спасти от российского обстрела за считанные часы до начала полномасштабного наступления.

Напомним, самым большим грузовым самолетом в мире до начала полномасштабного вторжения РФ был Ан-225 "Мрия" из флота ГП "Антонов". Авиалайнер был уничтожен российскими оккупантами при атаке на Гостомель в конце февраля 2022 года.

27 февраля стало известно, что в Украине собираются построить новый самолет АН-225 "Мрия" и работа над ним уже началась.