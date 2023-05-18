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Не нужно возлагать все надежды на одно контрнаступление, — глава миссии Украины при НАТО

Фото: Министерство обороны Украины | Одно контрнаступление не может определить ход всей войны, заявила глава миссии Украины при НАТО

По словам Натальи Галибаренко, способность страны продолжать контрнаступательные операции зависит от международной поддержки.

Украина сейчас посылает западным союзникам сигналы с призывом отказаться от завышенных ожиданий по поводу контрнаступления и не считать его чем-то решающим. Об этом в интервью LRT заявила глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко.

"Мы сейчас говорим международным партнерам: проявите терпение, не давите слишком сильно. Сейчас важнее подумать, что еще можно сделать для того, чтобы это контрнаступление было успешным", – сказала она.

Галибаренко подчеркнула, что любое контрнаступление, безусловно, нацелено на максимальные результаты, однако важно не возлагать все надежды на одну-единственную операцию и преувеличивать ее значимость.

"Это сложная ситуация. Одно контрнаступление не может определить ход всей войны. Может понадобиться и несколько контрнаступлений – мы не раскрываем этого. Это контрнаступление будет важным, но давайте не будем чрезмерно на нем фокусироваться, даже если объем освобожденных территорий будет не очень впечатляющим", – сказала глава миссии Украины при НАТО.

Она напомнила слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что наша цель – освобождение всех оккупированных территорий, и вопрос территориальной целостности не может быть предметом каких-то компромиссов с Россией.

Кроме того, Галибаренко добавила, что способность нашей страны продолжать контрнаступательные действия зависит от международной поддержки.

Напомним, 18 мая советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан заявил, что контрнаступление ВСУ — многослойный вид военных действий, и определять этим термином бои на территории Украины будет местное руководство. Однако интенсивные сражения продолжаются под Бахмутом.

В этот же день Александр Лукашенко назвал дезинформацией заявления об анонсированном контрнаступлении Вооруженных сил Украины. В своем спиче политик вспомнил Курскую битву, когда советская сторона успешно дезинформировала противника и нанесла ему урон.