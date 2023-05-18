Не нужно возлагать все надежды на одно контрнаступление, — глава миссии Украины при НАТО

По словам Натальи Галибаренко, способность страны продолжать контрнаступательные операции зависит от международной поддержки.

Украина сейчас посылает западным союзникам сигналы с призывом отказаться от завышенных ожиданий по поводу контрнаступления и не считать его чем-то решающим. Об этом в интервью LRT заявила глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко.

"Мы сейчас говорим международным партнерам: проявите терпение, не давите слишком сильно. Сейчас важнее подумать, что еще можно сделать для того, чтобы это контрнаступление было успешным", – сказала она.

Галибаренко подчеркнула, что любое контрнаступление, безусловно, нацелено на максимальные результаты, однако важно не возлагать все надежды на одну-единственную операцию и преувеличивать ее значимость.

"Это сложная ситуация. Одно контрнаступление не может определить ход всей войны. Может понадобиться и несколько контрнаступлений – мы не раскрываем этого. Это контрнаступление будет важным, но давайте не будем чрезмерно на нем фокусироваться, даже если объем освобожденных территорий будет не очень впечатляющим", – сказала глава миссии Украины при НАТО.

Она напомнила слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что наша цель – освобождение всех оккупированных территорий, и вопрос территориальной целостности не может быть предметом каких-то компромиссов с Россией.

Кроме того, Галибаренко добавила, что способность нашей страны продолжать контрнаступательные действия зависит от международной поддержки.

Напомним, 18 мая советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан заявил, что контрнаступление ВСУ — многослойный вид военных действий, и определять этим термином бои на территории Украины будет местное руководство. Однако интенсивные сражения продолжаются под Бахмутом.

В этот же день Александр Лукашенко назвал дезинформацией заявления об анонсированном контрнаступлении Вооруженных сил Украины. В своем спиче политик вспомнил Курскую битву, когда советская сторона успешно дезинформировала противника и нанесла ему урон.