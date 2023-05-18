Беларусь строит "зубы дракона" недалеко от границы с Украиной, — "Гаюн" (фото)

По данным мониторинговой группы, возле трассы М8 по направлению к границе с Украиной, появилась линия фортификационных сооружений.

На территории Беларуси, в пределах 20 километров от украинской границы, замечены новые укрепления, известные как "зубы дракона". Также наблюдается строительство фортификационных сооружений вблизи этой линии. Об этом сообщается в Telegram-канале мониторинговой группы "Белорусский Гаюн".

На расстоянии 10 километров от города Гомеля, вдоль трассы М8, в направлении границы с Украиной, наблюдается появление линии противотанковых укреплений, известных как "зубы дракона".

"Кроме того, совсем рядом с зубами продолжаются строительные работы по сооружению, вероятно, фортификационных сооружений", — пишет пресс-служба.

Как пишет мониторинговая группа, символично то, что только сегодня утром, 18 мая, Александр Лукашенко утверждал, что будущее украинское контрнаступление является якобы "дезинформацией".

"То есть в контрнаступление Лукашенко не верит, но все равно решил перестраховаться?", — добавляет пресс-служба.

Беларусь строит "зубы дракона" недалеко от границы с Украиной Фото: Беларускі Гаюн

Напомним, что 1 мая бывший спичрайтер Кремля Аббас Галлямов заявил, что белорусский политик Александр Лукашенко предчувствует поражение российских войск в Украине и "начинает отползать". Таким образом он становится проблемой для Путина.

Кроме того, 5 мая Беларусь ввела временный пограничный контроль на границе с Российской Федерацией. Местыне Telegram-каналы сообщали о многокилометровых очередях, которые выстраиваются у на скорую руку поставленных вагончиков КПП.