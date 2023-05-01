"Предчувствует поражение": Лукашенко стал проблемой для Путина, — экс-спичрайтер Кремля (видео)

По словам Аббаса Галлямова, для кремлевского руководства проблема Лукашенко не первого порядка, поскольку есть наступающий противник — ВСУ.

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Бывший спичрайтер Кремля Аббас Галлямов заявил, что белорусский политик Александр Лукашенко, судя по всему, предчувствует поражение путинских войск в Украине и "начинает отползать". Об этом сообщает "24 канал".

По словам Галлямова, для кремлевского руководства это проблема, но не первого порядка.

"Реальная проблема — это ВСУ. Лукашенко, даже если нападет, он не пойдет на Москву. Когда есть проблема врага, который наступает, заниматься союзником, пытающимся отползти, ну тоже недосуг", — сказал он.

Галлямов отметил проблему сверхцентрализации российского руководства, когда все замкнуто на одном руководителе

"Пока все в целом идет неплохо, ты можешь править, наслаждаясь такими результатами. Но когда все начинает сыпаться, а ты все на себя замкнул, придется работать по 24 часа в сутки", — пояснил эксперт.

По словам Галлямова, Путин привык работать в расслабленном режиме: время от времени совещание провел, по телевизору покрасовался, заготовил "консервов", — и на неделю можно в бассейн, на пляж, на Валдай.

Напомним, что, по оценкам CNN, Россия не готова к контрнаступлению Украины, что показали последние три дня. По мнению журналистов, глава группы наемников ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пытается снять с себя ответственность за будущий разгром российских войск еще до начала контрнаступления ВСУ.

Ранее сообщалось, что ожидаемое контрнаступление ВСУ может начаться на Донбассе, где шли ожесточенные бои, однако этот район вернуть в сжатые сроки будет сложно, считает британский аналитик Шон Белл.