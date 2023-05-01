"Передчує поразку": Лукашенко став проблемою для Путіна, — екс-спічрайтер Кремля (відео)

За словами Аббаса Галлямова, для кремлівського керівництва проблема Лукашенка не першого порядку, оскільки є супротивник, що наступає, — ВСУ.

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Колишній спічрайтер Кремля Аббас Галлямов заявив, що білоруський політик Олександр Лукашенко, судячи з усього, передчує поразку путінських військ в Україні і "починає відповзати". Про це повідомляє "24 канал".

За словами Галлямова, для кремлівського керівництва це проблема, але не першого порядку.

"Реальна проблема — це ЗСУ. Лукашенко, навіть якщо нападе, він не піде на Москву. Коли є проблема ворога, який настає, на те, щоб займатися союзником, який намагається відповзти, нема часу", — сказав він.

Галлямов наголосив на проблемі надцентралізації російського керівництва, коли все замкнуто на одному керівнику

"Поки що все в цілому йде непогано, ти можеш правити, насолоджуючись такими результатами. Але коли все починає сипатися, а ти все на себе замкнув, доведеться працювати по 24 години на добу", — пояснив експерт.

За словами Галлямова, Путін звик працювати в розслабленому режимі: час від часу нараду провів, по телевізору покрасувався, заготовив "консервів", і на тиждень можна в басейн, на пляж, на Валдай.

Нагадаємо, що, за оцінками CNN, Росія не готова до контрнаступу України, що показали останні три дні. На думку журналістів, голова групи найманців ПВК "Вагнер" Євген Пригожин намагається зняти з себе відповідальність за майбутній розгром російських військ ще до початку контрнаступу ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що очікуваний контрнаступ ЗСУ може розпочатися на Донбасі, де йшли запеклі бої, проте цей район повернути в стислий термін буде складно, вважає британський аналітик Шон Белл.