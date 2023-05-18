"Не могут вечно поддерживать": Запад может начать склонять Украину к переговорам осенью, — FT

По словам анонимных европейских чиновников, нынешний уровень поддержки может продержаться еще год-два. Вашингтон считает следующие пять месяцев решающими для исхода конфликта и последним реальным шансом для Киева изменить ситуацию на фронте.

Союзники Украины опасаются, что военная поддержка Запада приближается к своему пику. Об этом пишет издание The Financial Times.

Сообщается, что особенные опасения вызывают будущие выборы в Соединенных Штатах, которые называют главным поставщиком в Украину вооружений. Теперь некоторые европейские союзники все больше сомневаются в том, смогут ли США приблизиться к пакету помощи в 48 млрд долларов, принятому в 2022 году.

"Никто не знает. Мы не можем вечно поддерживать один и тот же уровень помощи", — сказал анонимный европейский чиновник журналистам.

По его словам, нынешний уровень поддержки может продержаться еще год-два. Более того, как сказано в материале, Вашингтон считает следующие пять месяцев решающими для исхода конфликта и последним реальным шансом для Киева изменить ситуацию на фронте.

По словам журналистов, опросы показывают, что поддержка Украины США ослабевает. Администрация Байдена находится под давлением, поскольку американцы хотят видеть, что помощь Украине оказала значительное влияние на поле боя с РФ.

"Для Америки важно представить эту войну как успешную, в том числе для внутренних целей, чтобы доказать, что все эти пакеты помощи были успешными с точки зрения достижений Украины", — сказал второй европейский чиновник в комментарии журналистам.

По его словам, если Украина не добьется значительных успехов к сентябрю 2023 года, то международное сообщество может начать давить на Запад, чтобы он склонял Киев к переговорам с Москвой.

Издание пишет, что на Западе сейчас надеются, что контрнаступление ВСУ, принесет крупные успехи, которые заставят президента РФ Владимира Путина договориться об условиях мира в той или иной форме, выгодной для Украины.

"Сообщение [Киеву] в основном состоит в том, что это лучшее, что вы получите", — сказал еще один источник.

По его словам, в бюджете США больше нет той гибкости, которая была ранее. Вашингтон не может "выписывать чеки", а оружейные заводы Европы уже работают на полную мощность.

Напомним, что 18 мая Politico сообщило, что США рассматривает вероятность "корейского" сценария войны для Украины. Многочисленные собеседники журналистов говорят, что в долгосрочной перспективе заморозка войны может удовлетворить Киев и Москву. Вопрос только в том, где провести условную линию разграничения.

Еще сообщалось, что 18 мая журналисты NYT заявили, что в США конгрессмены попросили Белый дом немедленно разблокировать поставки F-16 Украине. В обращении к администрации Байдена сказано, что из-за нерешительности союзников США в вопросе поставок танков Украине, Белый дом теперь имеет решающее значение для предоставления Киеву дополнительных военных ресурсов.

Кроме того, глава миссии Украины при НАТО сказал, что нельзя возлагать все надежды на одно контрнаступление. По словам Натальи Галибаренко, способность страны продолжать контрнаступательные операции зависит от международной поддержки.