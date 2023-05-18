Встретимся в июне: Столтенберг рассказал, когда НАТО обсудит поставки истребителей для ВСУ

Министры обороны стран Альянса постоянно обсуждают возможности поставок Украине западных самолетов. По словам генсека НАТО, надо решить вопросы с огромным количеством боеприпасов, запчастей и техобслуживания авиации.

Министры обороны стран Североатлантического Альянса обсудят вопрос возможных поставок Украине западных истребителей на встрече в июне. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel.

По словам генсека, поставки оружия Вооруженным силам Украины шли по мере развития полномасштабной войны с Россией. Первоначально Запад уделял внимание легким противотанковым вооружениям. Далее пошли в ход гаубицы, зенитные комплексы и танки.

Часть стран Евросоюза — Польша и Словакия — отправили старые истребители МиГ-29. В НАТО постоянно обсуждают проблему передачи современных западных средств, добавил Столтенберг.

"Ожидаю, что эта тема будет обсуждаться на встрече министров обороны стран НАТО в июне", – заметил он.

Очень важной проблемой также является обеспечение функционирования оружейных платформ. По словам генсека Альянса, это требует огромного количества боеприпасов, запчастей и круглосуточного техобслуживания.

Напомним, что министр обороны Британии Бен Уоллес 17 мая отказался передавать ВСУ истребители Eurofighter Typhoon. Данный тип авиации, по его словам требует направления в Украину групп специалистов, пилотов и инженеров.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 17 мая заявил о работе "авиакоалиции" уже в 2023 году. Министр отметил, что Франция и Великобритания показали лидерство по єтому вопросу, а приоритет для ВСУ — это самолеты F-16,