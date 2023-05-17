"Сформируется точно в этом году": Кулеба анонсировал работу "авиационной коалиции"

Франция и Великобритания демонстрируют лидерство по поставке самолетов. Дмитрий Кулеба не назвал конкретные сроки поставки боевой авиации в наше государство, но отметил, что это произойдет "раньше, чем позже".

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"Авиационная коалиция" для предоставления Украине западных истребителей сформируется в текущем году. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил подробности в эфире телемарафона.

Он не назвал конкретные сроки поставки боевых самолетов в наше государство, но отметил, что это произойдет "раньше, чем позже". Руководитель ведомства напомнил, что еще пять месяцев назад вопрос по поставкам авиации не обсуждался так активно.

"Сформируется точно в этом году", – ответил Кулеба на вопрос создания "авиационной коалиции".

Дипломат отметил, что усилия президента Владимира Зеленского дают результат. Министр отметил, что определенные государства уже заявили о готовности начинать тренировку украинских пилотов на американских и европейских истребителях, а также страны готовые предоставить боевые самолеты в составе "авиационной коалиции".

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Кулеба напомнил, что снова свое лидерство продемонстрировали Великобритания и Франция. Он сравнил ситуацию с предоставлением танков. Тогда Лондон первым объявил решение о предоставлении Украине полноценных тяжелых танков Challenger-2, впоследствии и официальный Париж не заставил себя ждать принятия решения относительно поставки легких колесных танков.

"Нашим приоритетом является F-16, но мы не отменяем другие опции самолетов. Это как с танками", – рассказал он.

Дипломат назвал все эти события частью одного усилия. Его ведомство прилагает соответствующие усилия для реализации этого замысла.

"Все будет происходить очень быстро", – объяснил Дмитрий Кулеба.

Напомним, 16 мая Кулеба привел 5 аргументов, почему Украине необходимы истребители F-16. Глава МИД Украины пояснил, чем использование самолетов в российско-украинской войне может оказаться полезным для США и других стран мира. По его словам, советская авиация не является альтернативой на поле боя, поэтому Воздушным силам ВСУ следует перевооружиться. Современная авиация усугубит возможности Украины в войне против России и будет влиять на ситуацию в регионе.