"Сформується точно цього року": Кулеба анонсував роботу "авіаційної коаліції"

Франція та Велика Британія демонструють лідерство у питанні постачання літаків. Дмитро Кулеба не назвав конкретні терміни постачання бойової авіації до нашої держави, але зазначив, що це відбудеться "раніше, аніж пізніше".

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"Авіаційна коаліція" для надання Україні західних винищувачів сформується цього року. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив подробиці в етері телемарафону.

Він не назвав конкретні терміни постачання бойових літаків до нашої держави, але зазначив, що це відбудеться "раніше, аніж пізніше". Керівник відомства нагадав, що ще п'ять місяців тому питання стосовно постачання авіації не обговорювалося так активно.

"Сформується точно цього року", — відповів Кулеба на питання щодо створення "авіаційної коаліції".

Дипломат наголосив на тому, що зусилля президента Володимира Зеленського дають результат. Міністр зазначив, що певні держави вже заявили щодо готовності починати тренування українських пілотів на американських та європейських винищувачах, а також є країни які готові надати бойові літаки у складі "авіаційної коаліції".

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Кулеба нагадав, що знову своє лідерство продемонстрували Велика Британія та Франція. Він порівняв ситуацію з наданням танків. Тоді Лондон першим оголосив рішення щодо надання Україні повноцінних важких танків Challenger-2, згодом й офіційний Париж не забарився з ухваленням рішення стосовно постачання легких колісних танків.

"Нашим пріоритетом є F-16, але ми не скасовуємо інші опції літаків. Це, як з танками", — розповів він.

Дипломат назвав усі ці події частиною одного зусилля. Його відомство докладає відповідних зусиль для реалізації цього задуму.

"Все відбуватиметься дуже швидко",— пояснив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, 16 травня Кулеба навів 5 аргументів, чому Україні необхідні винищувачі F-16. Керівник МЗС України пояснив, чим використання літаків в російсько-українській війні може бути корисним для США та інших країн світу. За його словами, радянська авіація не є альтернативою на полі бою, тому Повітряним силам ЗСУ варто переозброїтися. Сучасна авіація посилить можливості України у війні проти Росії та впливатиме на ситуацію у регіоні.