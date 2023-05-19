"Учатся воевать у нас": оккупанты используют прошлогоднюю тактику ВСУ на поле боя (видео)

Противник, как отметил офицер Александр Афанасьев, начал миксовать технику, чтобы добиться успехов на фронте. Тем самым они берут пример с украинских защитников, которым эта тактика помогла в прошлом году.

Российские оккупанты учатся воевать у наших военных, а также начали использовать тактику, которую применяли бойцы ВСУ в прошлом году. Об этом 24 каналу сообщил офицер 54 ОМБр имени Ивана Мазепы Александр Афанасьев 19 мая.

По его словам, тактика заключается в том, чтобы смешивать разные виды техники во время боя. Это помогло в 2022 году Силам обороны выстоять и добиться некоторых успехов. То есть, можно сделать вывод, что захватчики берут с нас пример.

"Россияне учатся воевать у нас. Они пытаются использовать все то, что мы еще в прошлом году. Оккупанты миксуют технику – к боевым машинам пехоты добавляют несколько танков", – говорится в сообщении.

Вооруженные силы Украины, как отметил далее офицер, всегда адекватно реагируют. Наши пилоты замечают противника и начинают уничтожать.

"К примеру, мой командир уничтожил танк Т-90М "Прорыв", который просто утопили в воронке и ликвидировали дроном с помощью аккумулятивного снаряда", — продолжил Александр Афанасьев.

Также известно, что на Донбассе появились новые подразделения ВС РФ — танковые и бронегруппы. Они используют все виды оружия, среди которых управляемые авиабомбы, ствольная артиллерия, а еще "Грады".

Напомним, 17 мая спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявляла, что оккупанты РФ загнали себя в ловушку в Херсонской области. Она считает, что РФ хочет создать видимость техногенной катастрофы в районе Каховского водохранилища.