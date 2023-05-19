Могут ли вручать повестку за нарушение комендантского часа: ответ адвоката

Как отметил юрист Андрей Новак, сотрудники военкоматов не могут заполнять повестку на месте со слов мужчины, а за нарушение комендантского часа должна быть административная ответственность.

Во всех регионах Украины, кроме Закарпатья, во время военного положения действует комендантский час. Нередко нарушителям ограничения выдаются повестки на прохождение военно-врачебной комиссии. Юрист Андрей Новак рассказал, законны ли такие действия сотрудников Территориальных центров комплектования (ТЦК)

Могут ли вручить повестку за нарушение комендантского часа?

По словам адвоката Андрея Новака, за нарушение комендантского часа должна быть административная ответственность. Законом не предполагается вручать повестки в качестве наказания за нарушения.

"За нарушение комендантского часа должна быть административная ответственность. В то же время у нас есть случаи, когда повестки все же вручают. Я бы сказал, что это незаконно и неправомерно, но такие реалии жизни существуют", — рассказал Новак.

Законно ли заполнять повестку со слов?

В случае, когда мужчину остановили на улице сотрудники военкомата и, уточняя его личные данные, вносят их в повестку, такой документ является недействительным.

Как объяснил адвокат Андрей Новак, есть перечень реквизитов, которые должны содержаться в повестке перед ее вручением.

"На момент вручения повестка уже должна быть заполнена. В ней должны быть записаны фамилия, имя, отчество конкретного лица, которому она вручается, адрес проживания и сразу должна быть печать и подпись должностного лица, руководителя Центра комплектования. Если на повестке нет хотя бы одного из этих реквизитов, данная повестка является недействительной", — рассказал Андрей Новак.

Напомним, 18 мая руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что повестки могут вручать всем военнообязанным мужчинам вне зависимости от места регистрации на военном учете и места постоянной регистрации. В том числе их могут вручать даже на пляже.