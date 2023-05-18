"Не способ наказания": летом мужчинам могут выдавать повестки в неожиданном месте

По информации пресс-центра Сил обороны Юг, за повесткой не всегда следует мобилизация, это нормальная практика, поэтому так сильно бояться ее не нужно.

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Вручение повесток в Украине сейчас допускается в любых общественных местах, а также повестки могут вручать всем военнообязанным мужчинам вне зависимости от места регистрации на военном учете и места постоянной регистрации. Об этом сообщила 18 мая руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

По информации издания, мобилизация в Украине будет продолжаться до 18 августа 2023 года.

"Повестка – это только сообщение о вызове в военкомат, и не нужно ее так бояться. Не всегда за повесткой следует мобилизация. Главное – обеспечить резерв. А Украине, как известно, катастрофически нужно пополнять резервы в преддверии масштабного контрнаступления", — отмечает Гуменюк.

Мобилизация в Украине: где могут раздавать повестки

По словам руководителя пресс-центра, в связи со скорым наступлением пляжного сезона украинцам могут вручать повестки не только в любых общественных местах, но и на пляже, который также является общественным местом.

"Абсолютно не исключено, что повестку могут вручить и на пляже. Однако важно понимать, что это не способ наказания. Сейчас продолжается военное положение, это нормальная практика, когда повестки приходят туда, где есть военнообязанные граждане", – заметила Гуменюк.

Согласно новым правилам мобилизации, ТЦК и СП в соответствии с возложенными на них задачами осуществляют меры оповещения и призыва граждан (кроме военнообязанных и резервистов СБУ и Службы внешней разведки) на военную службу по призыву во время мобилизации.

Кому могут не вручить повестку

На отсрочку от мобилизации имеют право мужчины призывного возраста которые подали документы. доказывающие их право на отсрочку (например, семейные обстоятельства — трое детей младше 18 лет, состояние здоровья, уход за близкими родственниками с инвалидностью, обучение или научные исследования, а также отсрочка на работе).

Также право на отсрочку распространяется на мужчин, которые имеют тяжелые заболевания, по причине которых не пригодны или временно непригодны к службе, перенесли операцию (в таком случае их не мобилизуют до принятия решения ВЛК), или в их теле установлены металлические конструкции во время недавно перенесенной операции.

Напомним, на днях Фокус подробно разбирал кому и на каких условиях в Украине могут вручить повестку в рамках всеобщей мобилизации.

Также, 18 мая украинский юрист рассказала, какие категории военнообязанных имеют право на отсрочку.