"Не спосіб покарання": влітку чоловікам можуть видавати повістки у несподіваному місці

За інформацією пресцентру Сил оборони Південь, за повісткою не завжди слідує мобілізація, це нормальна практика, тому так сильно боятися її не потрібно.

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Вручення повісток в Україні зараз допускається у будь-яких громадських місцях, а також повістки можуть вручати всім військовозобов'язаним чоловікам незалежно від місця реєстрації на військовому обліку та місця постійної реєстрації. Про це повідомила 18 травня керівник пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталія Гуменюк в етері національного телемарафону "Єдині новини".

За інформацією видання, мобілізація в Україні триватиме до 18 серпня 2023 року.

"Повістка — це тільки повідомлення про виклик у військкомат, і не потрібно його так боятися. Не завжди за повісткою слідом йде мобілізація. Головне — забезпечити резерв. А Україні, як відомо, катастрофічно потрібно поповнювати резерви напередодні масштабного контрнаступу", — зазначає Гуменюк.

Мобілізація в Україні: де можуть роздавати повістки

За словами керівника пресцентру, у зв'язку з швидким настанням пляжного сезону українцям можуть вручати повістки не лише у будь-яких громадських місцях, а й на пляжі, який також є громадським місцем.

"Абсолютно не виключено, що повістку можуть вручити і на пляжі. Однак важливо розуміти, що це не спосіб покарання. Наразі триває військовий стан, це нормальна практика, коли повістки приходять туди, де є військовозобов'язані громадяни", – зауважила Гуменюк.

Згідно з новими правилами мобілізації, ТЦК та СП відповідно до покладених на них завдань здійснюють заходи оповіщення та призову громадян (крім військовозобов'язаних та резервістів СБУ та Служби зовнішньої розвідки) на військову службу на призов під час мобілізації.

Кому можуть не вручити повістку

На відстрочку від мобілізації мають право чоловіки призовного віку, які подали документи, які доводять право на відстрочку (наприклад, сімейні обставини — троє дітей віком до 18 років, стан здоров'я, догляд за близькими родичами з інвалідністю, навчання або наукові дослідження, а також відстрочка на роботі).

Також право на відстрочку поширюється на чоловіків, які мають тяжкі захворювання, через які не придатні або тимчасово непридатні до служби, перенесли операцію (у такому разі їх не мобілізують до ухвалення рішення ВЛК), або в їхньому тілі встановлені металеві конструкції під час нещодавно перенесеної. операції.

Нагадаємо, днями Фокус детально розбирав кому і на яких умовах в Україні можуть вручити повістку в рамках загальної мобілізації.

Також 18 травня український юрист розповіла, які категорії військовозобов'язаних мають право на відстрочку.