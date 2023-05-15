Мобилизация в Украине: кого летом могут призвать в армию

Всеобщая мобилизация будет проходить в ранее установленном порядке, поскольку в законодательство не вносили существенные изменения. Вручить повестку и призвать в ряды Сил обороны могут как пригодных по здоровью и возрасту мужчин, так и ограниченно пригодных.

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Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине были продлены еще на 90 дней — до августа. Фокус разобрался, кому из граждан уже этим летом могут вручить повестку для последующего призыва в армию.

В начале мая народные депутаты Украины увеличили срок военного положения в Украине еще на три месяца. Оно будет действовать с 20 мая по 18 августа с возможностью дальнейшего продления.

Никаких существенных изменений в украинском законодательстве не произошло и мобилизация будет проходить точно так же, как и раньше.

Всеобщая мобилизация в Украине: кто подлежит службе

Призывать на службу для защиты страны будут в ранее установленном порядке, а именно:

пригодных к службе граждан по состоянию здоровья и с военным опытом;

пригодных к службе мужчины в возрасте от 28 до 60 лет без опыта;

ограниченно годных к службе во время военного положения мужчин, а также непригодных в мирное время граждан от 28 до 60 лет;

снятых с учета мужчин от 18 до 60 лет, которые годны или же ограниченно годные во время военного положения.

Всеобщая мобилизация в Украине: кого берут из добровольцев

Случается, что у граждан есть желание отдать долг родине, однако они не всегда могут это сделать. Добровольцами могут стать следующий тип граждан:

лица с инвалидностью, а также те, у кого есть отсрочка по семейным обстоятельствам. Их призывают исключительно добровольно и по месту жительства.

мужчины призывного возраста от 18 до 27 лет, а также женщины без опыта срочной службы. Они имеют возможность подписать контракт с подразделениями Сил обороны Украины.

Напомним, 10 мая сообщалось, что в Украине могут призывать еще одну категорию мужчин во время военного положения. В новом законопроекте предусмотрено, что мобилизации в Украине подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, способные исполнять обязанности по призыву по состоянию здоровья.