Подрыв железной дороги в Крыму может нарушить поставки ракет ВС РФ, – британская разведка

В разведке отмечают, что оккупированный остров сохраняет жизненно важную психологическую и материально-техническую роль в содействии войны РФ против Украины.

Подрыв железной дороги 18 мая может прервать цепочку поставок вооружения, в том числе возможно, ракет "Калибр". Об этом говорится в отчете британской разведки 19 мая.

Схождение поезда с рельсов под Симферополем заблокировало единственный железнодорожный путь, ведущий в оккупированный Севастополь, где базируется российский Черноморский флот. Оккупационная администрация заявила, что инцидент произошел в результате "вмешательства посторонних лиц".

В разведке Минобороны Британии отмечают, что РФ скоро сможет восстановить железнодорожную линию, однако событие приведет к прерыванию поставок вооружений, возможно ракет "Калибр". Любой саботаж еще больше увеличивает озабоченность Кремля по поводу способности защищать другую критическую инфраструктуру в оккупированном Крыму.

Отчет британской разведки 19 мая Фото: Ministry of Defence

Также в разведке пишут, что остров сохраняет жизненно важную психологическую и материально-техническую роль в содействии войны РФ против Украины.

Напомним, утром 18 мая в Симферопольском районе раздался взрыв. Оказалось, что была взорвана железная дорога.

В украинской военной разведке заявили, что рельсы устали от того, что ими перевозят оружие для убийства мирных украинцев.