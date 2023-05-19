Есть возможность: РФ может атаковать критическую инфраструктуру Запада, — Минобороны Британии

У россиян есть специальная военно-морская программа, предназначенная для изучения и потенциального саботажа или атаки объектов критической инфраструктуры стран-противников.

Глава министерства обороны Британии Бен Уоллес заявил, что у России есть "намерения и возможность" атаковать подводные и коммуникационные линии западных стран. Об этом 18 мая пишет издание Sky News.

Об этом министр обороны заявил во время проведения совместной пресс-конференции со своим коллегой из Норвегии Бьорном Арилем Граммом.

"Мы знаем, что у россиян есть специальная военно-морская программа, предназначенная для изучения и потенциального саботажа или атаки на критически важные объекты национальной инфраструктуры их противников", – отметил Бен Уоллес.

По его словам, у РФ есть подводные лодки и другие единицы военной техники, корабли-шпионы и многое другое, предназначенного для подобных целей.

Бен Уоллес отметил, что на данный момент критическая инфраструктура Запада – это "сфера, которая уязвима и нуждается в защите".

"Мы можем сказать без сомнения, что Россия имеет намерение и возможность нацелиться на критическую национальную инфраструктуру Запада. Мы должны иметь возможности для ее защиты", – подытожил министр обороны.

Напомним, 3 мая стало известно, что Судно "Сибиряков" Балтийского флота РФ, занимающееся проведением подводных операций, находилось в районе расположения "Северных потоков" накануне взрывов.

Также напомним, что в Минобороны Великобритании 28 сентября 2022 года заявили, что РФ могла взорвать "Северный поток", использовав подводный дрон. Россияне способны были доставить взрывчатку в газопроводы еще за несколько месяцев до взрыва.