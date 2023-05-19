У всех был план: командир 299-й бригады тактической авиации о сохранении парка Су-25 (фото)

По словам полковника Сергея Самойлова, российские ракеты 24 февраля 2022 попали в самолеты, которым бы не помог ни один ремонт. Все боеспособные машины вывели из-под удара.

У украинских летчиков был план действий в случае полномасштабной агрессии РФ. Об этом в интервью для АрміяInfrom заявил командир 299-й тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова полковник Сергей Самойлов.

Летчик говорит, что информации о том, что "завтра все начнется", у них не было. Однако военные готовились к началу большой войны, у них были боевые распоряжения на случай разных сценариев. 23 февраля 2022 года Самойлов собрал всех заместителей и командиров эскадрилий. В тот день самолеты выполняли еще плановые полеты, но уже ночью полковника вызывали на связь с командованием. Командующий Воздушными силами собрал селекторальное совещание и заявил, что есть большая вероятность атаки именно в ночь с 23 на 24 февраля 2022 года, что и произошло.

"Когда я увидел, что весь вираж-планшет (система обнаружения воздушных целей. — ред.) стал красным, дал команду выводить самолеты из-под удара. … На утро 24 февраля все самолеты были заправлены, с боекомплектом. Выведение у нас прошло хорошо, без потерь. В 4 утра, во время ракетного удара, прилетело по старым координатам и по тем самолетам, которым бы никакой ремонт не помог", — рассказывает полковник Сергей Самойлов.

Полковник Сергей Самойлов

Он также говорит, что помогло спасти штурмовики то, что после плановых вылетов 23 февраля их еще не расставили по стоянкам.

По словам офицера, украинским летчикам приходится выполнять задачи в условиях насыщенности боевых порядков разными системами ПВО. Приходится искать нестандартные тактики для Су-25, например, удары с кабрирования. Это сложная процедура, требующая высоких навыков у летчиков.

"По сути, это напоминает работу того же "Града", но ему проще — он стреляет с земли, у него нет скорости передвижения по земле и высоте. Здесь все намного сложнее — самолет перемещается относительно поверхности земли со скоростью около 800 км/ч. И здесь от летчика нужна максимальная точность действий. Пол секунды — секунду упустил и все — не попал, ракеты потратил впустую", — объясняет летчик.

Напомним, 14 мая летчик Су-25 приблизился к рекорду аса Ивана Кожедуба. Он совершил более 300 боевых вылетов – наибольшее количество среди всех летчиков Воздушных сил.

12 мая СМИ показали, куда могут добивать украинские ракеты от GMLRS до Storm Shadow.