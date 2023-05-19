Пентагон планирует экстренно поставить на Тайвань ПЗРК Stinger, а также ПТРК Javelin, — СМИ

Министр обороны Тайваня Чиу Го-чэн утверждает, что данное вооружение будет предоставлено бесплатно. Однако его предшественник заявил, что Тайваню придется заплатить за это "немыслимую" цену.

Министерство обороны США готовит экстренную поставку на Тайвань переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и противотанковых ракетных комплексов Javelin и TOW 2B Aero. При этом уточняется что предоставление вооружения будет безвозмездной. Об этом говорится в материале издания South China Morning Post от 19 мая.

Издание пишет, что глава Пентагона Ллойд Остин недавно подтвердил намерение оборонного ведомства направить на остров "дополнительную бесплатную помощь в сфере безопасности" на фоне эскалации напряженности в отношениях с материковым Китаем.

Ссылаясь на свои источники авторы публикации отметили, что военное руководство Тайваня считают эти поставки такими, которые соответствуют концепции "асимметричной обороны". Иными словами данное вооружение является высокомобильным и малогабаритным, при этом способным наносить противнику значительно больший ущерб по сравнению с собственной ценой.

В таком контексте говорит и сам Остин. Глава Пентагона отметил, что Тайвань может извлечь уроки из войны в Украине и применить "асимметричную тактику" обороны.

"Мы извлекли несколько важных уроков из войны Украины с Россией Один из этих уроков состоит в том, что, имея асимметричные возможности и применяя асимметричную тактику, небольшие силы могут проделать действительно хорошую работу по защите от более крупных сил", — заявил министр обороны перед Сенатом США.

Между тем бывший министр обороны Тайваня Фэн Ши-куань, комментируя инициативу, заявил, что Тайвань может заплатить "немыслимую" цену за получение бесплатного американского оружия, не уточнив при этом, имеет ли он ввиду войну с Китаем. В этом смысле Фэн Ши-куань предложил властям не делать глупых поступков.

"Если вы вдруг получите такую бесплатную помощь, вам придется определенно заплатить немыслимую цену. Я считаю, что мы не будем настолько глупы, должен быть какой-то другой вариант", — сказал экс-чиновник.

Вместе с тем нынешний министр обороны Тайваня Чиу Го-чэн заявил, что это дополнительное оружие будет представлено американцами бесплатно, однако когда это произойдет, будет решать Вашингтон.

Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в ходе визита на Тайвань выступила против Китая. По ее мнению, Запад не должен верить ни одному слову Пекина, добавив при этом, что нет большего вызова миру, чем "глобальное доминирование Китая".