Британский премьер на саммите G7 передал "прямое послание" Путину, – СМИ

По словам Риши Сунака, Лондон и другие союзники намерены поддерживать Киев необходимыми для обороны страны ресурсами в долгосрочной перспективе.

Великобритания и другие страны Запада не планируют прекращать поддержку Украины. Об этом в интервью Sky News во время саммита G7 в Хиросиме заявил британский премьер-министр Риши Сунак.

"России необходимо знать, что мы и другие страны непоколебимы в своей решимости поддерживать Украину ресурсами, необходимыми ей для самозащиты, не только здесь и сейчас, но и в долгосрочной перспективе", – сказал глава британского правительства.

Издание отмечает, что российскому президенту Владимиру Путину передано прямое послание: "Мы никуда не уйдем".

Также Сунак рассказал журналистам, что несколькими часами ранее объявил о запрете на импорт российских алмазов. Он выразил мнение, что другие страны-участницы G7 последуют его примеру в эти выходные.

Напомним, в ходе брифинга 18 мая представитель Белого дома заявил, что Соединенные Штаты Америки уже подготовили новый пакет санкций против России. Известно, что ограничения коснутся 300 компаний, судов и самолетов. Также появятся экспортные ограничения в отношении около 70 компаний из РФ и третьих стран.

19 мая американский телеканал Bloomberg сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский отправится в Хиросиму на военном самолете США, чтобы лично присоединиться к лидерам стран "Большой семерки". Перед этим планируется остановка в Саудовской Аравии для участия в саммите Лиги арабских государств.