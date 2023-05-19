Российские войска окапываются и оборудуют огневые точки вокруг ЗАЭС, — Reuters

По мнению президента "Энергоатома" Петра Котина, несмотря на оборонительные сооружения оккупанты покинут ЗАЭС если увидят, что дорога между Энергодаром и Мелитополем будет перерезана.

В последние недели российские вооруженные силы укрепляют оборонительные позиции, оборудуют новые огневые точки и минируют территорию вокруг Запорожской АЭС. А камеры наблюдения сосредоточены на север в сторону контролируемой Украиной территории. Об этом 19 мая сообщило агентство Reuters.

Со ссылкой на очевидцев обозреватели отмечают, что обустройство оборонительных позиций происходит в преддверии ожидаемого контрнаступления Сил обороны Украины в регионе.

"Россияне уже несколько месяцев занимают огневые позиции на вершине некоторых зданий завода. Для возможного сдерживания беспилотников были установлены сетки", — говорится в сообщении.

Между тем западные эксперты в ядерной сфере предупреждают, что любой ущерб, нанесенный АЭС, может иметь тяжелые последствия для людей и окружающей среды. В частности директор аналитического центра "Инициатива ядерной угрозы" Николас Рот сказал, что он не верит в безопасность ядерных реакторов на ЗАЭС.

"Ядерные реакторы не были разработаны для зон боевых действий, и я не верю, что они могут быть безопасными или надежными в зоне боевых действий", — рассказал он.

В таком же духе говорят и представители компании "Росатом". Там заявили, что любые возможные военные действия со стороны Украины представляют угрозу для ядерной безопасности, а оборудование станции якобы поддерживается в надлежащем состоянии.

Комментарии украинской стороны

По этому поводу высказался и глава "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин. Он рассказал журналистам Reuters, что не верит в преднамеренных ударах по ЗАЭС со стороны украинских войск. По его словам, Силы обороны могут попытаться заставить оккупантов отступить, перерезав линии снабжения.

Котин отметил — самая большая угроза безопасности на станции заключается в том, что в результате боевых действий может быть перерезана последняя оставшаяся внешняя линия электропередачи, необходимая для охлаждения реакторов станции. Если она выйдет из строя, только резервные дизельные генераторы смогут предотвратить расплавление.

"Если остановятся все насосы, у вас будет от полутора часов до трех дней, и вы получите расплавление", — подчеркнул Котин.

По его оценкам, численность российских войск на объекте за последние месяцы увеличилась с 500 до 1500 человек. Тем не менее наращивание войск и дополнительные оборонительные сооружения хоть и указывают на то, что оккупационные силы окопались, есть также признаки того, что россияне присматриваются к выходу.

По мнению Котина, оккупанты отступят, если увидят, что дорога между Энергодаром и Мелитополем будет перерезана. Причем солдаты ВС РФ уже проводили учения по отходу из ЗАЭС.

"По моему мнению, они готовятся к эвакуации, поэтому они собирают все в одном месте, чтобы быть готовыми забрать все и убраться оттуда", — подытожил украинский чиновник.

Напомним, президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин 11 мая заявил, что компания готовится оперативно заменить персонал Запорожской АЭС во временно оккупированном Энергодаре сразу после деоккупации. В этой связи в "Энероатоме" отметили, что украинские специалисты беспокоятся о работе станции в период, когда россияне покинут ЗАЭС, так как станция сильно заминирована.