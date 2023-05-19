В некоторых микрорайонах Киева нет укрытий. Спросили у КГГА, куда прятаться во время тревоги

Глава городской военной администрации Сергей Попко проверил убежища на Левом берегу Киева. Фокус узнал, куда обращаться людям, если укрытие закрыто, и почему сейчас нельзя прятаться в школах.

Глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко приехал с проверкой убежищ в Дарницкий район столицы после сообщений от жителей о закрытых во время обстрелов защитных сооружениях. Фокус присоединился к осмотру помещений, чтобы спросить чиновника о работе киевских убежищ во время полномасштабной войны.

На Левом берегу не хватает укрытий: что делать людям?

Если открыть карту укрытий, опубликованную на сайте Киевской городской государственной администрации, то видно, что на большом участке между Днепровским и Дарницким районами (между Березняками и Осокорками) вообще нет укрытий. Похожая ситуация и дальше – на улице Урловской, а также в районе улицы Анны Ахматовой.

Промежуток между Березняками и Осокорками. Улица Урловская Улица Анны Ахматовой

Однако в КГВА не готовы признавать наличие такой проблемы.

"Такого не может быть", — заявил Сергей Попко на вопрос Фокуса о том, что делать людям на территории, где нет убежищ. Более подробных комментариев он не дал, переадресовав этот вопрос Николаю Калашнику, временно исполняющему обязанности главы Дарницкой районной госадминистрации.

Калашник в свою очередь отметил, что на территории от Березняков до Осокорков параллельно Греческой набережной как раз идет строительство нового жилого квартала, люди там еще не живут. При этом глава РГА отмечает, что укрытия не могут быть в каждом жилом доме.

"Там, где их количество меньше, проводятся мероприятия по дополнительным [укрытиям]. Материально-техническая база обогащается, фонд гражданских сооружений увеличивается", — уверяет он.

Роман Ткачук, директор департамента муниципальной безопасности КГГА, также высказался по поводу ситуации с отсутствием укрытий на некоторых участках города. Чиновник согласился: на Левом берегу действительно существует подобная проблема.

"Это касается не только Греческой набережной, это касается Деснянского, Днепровского и других районов. Там в новостройках изначально не было подвальных помещений, а последнее защитное сооружение в нашем городе построено в 1985 году. Поэтому [жителям] в этой ситуации можно использовать подземный паркинг, подземные переходы или углубленные станции метрополитена, других вариантов защиты у нас нет", — сообщил чиновник.

При этом Ткачук посоветовал людям при передвижениях по столице заранее выяснять ситуацию с наличием укрытий на случай возможных обстрелов.

"Всю нашу жизнь мы должны строить с учетом того, что война может прийти к нам в любое время. Поэтому все наши действия должны быть согласованы с тем, где мы будем укрываться и как мы будем себя защищать во время чрезвычайной ситуации", — подчеркнул он.

Фокус спросил непосредственно у жителей жилого массива Позняки (Дарницкий район), какая у них ситуация с убежищами. Сергей [имя изменено по просьбе собеседника] рассказал, что возле его дома нет укрытия.

"Год назад ходили в соседнюю школу, сейчас там закрыто. В некоторых домах, где есть укрытия, пускали только "своих". Потом мы с женой решили, что все равно ходить в такие укрытия нет смысла, они выглядят так, что ты понимаешь — если что-то попадет в здание, то и укрытие обвалится. Поэтому сейчас просто выходим в тамбур возле квартиры. Получается защита из четырех стен", — рассказывает мужчина.

Следует сказать, что в других местах района ситуация гораздо лучше. Так, Сергей Попко приехал осматривать убежище по адресу Днепровская набережная, 26Г. Там находится объект двойного назначения — это подземная парковка, которая используется как укрытие. Под землей даже оборудовали отдельную "комнату" для детей — там можно поиграть, стоят стульчики.

Женщина, проживающая в этом доме, рассказала, что во время обстрела 16 мая (когда на Киев массово полетели "Кинжалы"), в парковку спустилось много людей. Она подчеркивает, что здесь всегда есть свет и во время воздушной тревоги сюда всегда можно попасть. В соседних домах расположены такие же паркинги, поэтому людям не приходится долго искать помещение во время российских атак.

Роман Ткачук (слева) и Сергей Попко во время осмотра укрытия в Дарницком районе

Почему сейчас нельзя прятаться в укрытиях учебных заведений?

В микрорайоне Березняки на отдельном участке нет других укрытий, кроме убежищ в учебных заведениях — школах и детских садах. Но жители соседних домов воспользоваться ими не могут — они предназначены только для работников образования и детей.

Ткачук объясняет — они снова будут открыты для населения во время летних каникул.

"Защитные сооружения в школах могут быть, например, рассчитаны на 100-200 человек, а школа — это 1000-2000 учеников, поэтому учебный процесс выстраивается таким образом, чтобы количество школьников, учителей и администрации заведения [в здании] было не больше, чем количество мест в укрытии", — отмечает он.

По этой причине убежища не могут принять дополнительных людей, нуждающихся в защите. Эти укрытия не работают для жильцов домов не только днем, но и во время ночных обстрелов. По словам Ткачука, это связано с тем, что в помещениях могут храниться вещи детей, которые там учатся.

Частное укрытие на Левом берегу

Куда обращаться, если укрытие есть, но оно закрыто?

За последнюю неделю киевские власти получили 22 жалобы от горожан на закрытые укрытия во время воздушной тревоги. В КГВА все заявления приняли к работе, здесь обещают, что вскоре ситуацию исправят.

По словам Ткачука, если вы пришли в убежище, которое должно работать, но оно закрыто, следует сразу звонить по телефону на 101 или 15-51.

"Спасатели по моей команде приезжают и немедленно открывают закрытое укрытие", — уточнил глава департамента.

Напомним, Фокус рассказывал о том, что киевляне массово пожаловались на закрытые укрытия во время массированной атаки россиян 16 мая. Экс-советник министра по чрезвычайным ситуациям Украины Константин Гринчук отметил, что ни ЖЭКи, ни ОСМД не занимались вопросами подготовки полноценных убежищ для населения.