Несколько лет на восстановление: РФ потратила в Украине почти 70% своих ракет, — исследование

По словам эксперта Павла Лузина, с начала полномасштабной войны до 18 мая 2023 Россия выпустила по Украине 2645 крылатых, тактических баллистических ракет и ракет воздушного базирования с дальностью более 300 километров.

Довоенный ракетный арсенал России составлял около 3 500 ракет, а к январю 2023 года было изготовлено еще 225 ракет. Однако, учитывая постоянные обстрелы Украины, у РФ к концу апреля должно было остаться всего 1156 ракет. Это следует из доклада аналитика Школы права и дипломатии Флетчера при Университете Тафтса Павла Лузина для The Jamestown Foundation.

Таким образом, с 24 февраля 2022 года ракетный арсенал России сократился примерно на 70%.

"Предлагаемые оценки основаны на официальных украинских данных о тех российских ракетах, выпущенных во время войны, которые были опубликованы в предыдущие несколько месяцев, а также на экспертных оценках российских ракетных хранилищ, сделанных в предыдущие годы, и фрагментарных данных из российских источников относительно объемов внутреннего производства", — сказано в докладе.

Согласно исследованию, с начала полномасштабной войны до 18 мая 2023 Российская Федерация выпустила по Украине 2645 крылатых, тактических баллистических ракет и ракет воздушного базирования с дальностью более 300 километров. Таким образом, у России практически не осталось ракет "Искандер-М". Россияне выпустили по Украине 744 такие ракеты. До войны на складах находилось от 750 до 800. Сейчас у РФ есть возможности производить только 4 ракеты этого типа в месяц.

На основании открытых источников общая картина ракетного арсенала ВС РФ после последней атаки 18 мая оценивается так:

Количество ракет у РФ Фото: The Jamestown Foundation

"России понадобится несколько лет, чтобы восстановить ракетный арсенал, которым она располагала накануне войны", — говорится в докладе.

По оценкам эксперта, даже если бы у российских производителей появилась возможность темпы производства ракет, то они не смогли бы делать это долго, учитывая те санкции, которые ввел Запад. Главной проблемой для России являются даже не микрочипы, а промышленное оборудование для создания ракетных двигателей, острая нехватка кадров.

"Надо отметить, что Вооруженные Силы Украины были эффективными и стойкими в подавлении врага в преддверии их часто обсуждаемого и долгожданного контрнаступления", — сказано в отчете.

Напомним, что журналисты Reuters заявили, что Российские войска окапываются и оборудуют огневые точки вокруг ЗАЭС. По мнению президента "Энергоатома" Петра Котина, несмотря на оборонительные сооружения оккупанты покинут ЗАЭС если увидят, что дорога между Энергодаром и Мелитополем будет перерезана.

Кроме того, премьер-министр РФ Михаил Мишустин отчитался о подготовке РФ к контрнаступлению ВСУ. По словам премьера РФ, власти страны также выделили ресурсы на закупку средств обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам.