Тепловизионный камуфляж и новые тактики: ВС РФ адаптируются к войне в Украине, — исследование

По данным авторов исследования из RUSI ВС РФ применяют ряд модификаций и тактик, которые позволили снизить "вероятность поражения управляемыми ракетами различных ПТРК". По большей части такая адаптация направлена на восполнение серьезных недостатков подразделений РФ.

В последние месяцы российские силы извлекают уроки из своих военных неудач, становятся более структурированными и координированными. Об этом сообщили аналитики Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) в опубликованном исследовании.

Старший научный сотрудник доктор Джек Уотлинг и научный сотрудник Ник Рейнольдс, которые провели исследование, утверждают, что российская пехота изменила тактику и теперь чаще использует отдельные "группы, выполняющие определенные задания".

Российские инженерные войска также оказалась одним из самых сильных родов войск РФ, отмечают авторы публикации. Эти войска строят "сложные препятствия и полевые укрепления по всей линии фронта".

Речь идет об армированных бетоном траншеях, командных бункерах, проволочных заграждениях, противотанковых рвах и минных полях.

Авторы публикации также сообщили, что ВС РФ используют тепловизионный камуфляж на своих транспортных средствах, а также применяют ряд других модификаций и тактик, которые позволили снизить "вероятность поражения управляемыми ракетами различных ПТРК".

Ко всему прочему, отмечают исследователи, российские ПВО также продемонстрировали "значительную эффективность".

По словам авторов исследования, российским войскам было сложно противостоять новым для себя угрозам, но все же со временем они начали адаптироваться.

"По большей части такая адаптация направлена на восполнение серьезных недостатков российских подразделений", — отметили исследователи.

Аналитики RUSI сделали вывод о том, что сейчас российские войска представляют собой сложность для ВСУ.

Напомним, что, по данным аналитика Шона Белла, интенсивные обстрелы украинских городов в последнее время связаны с тем, что РФ стремится ослабить украинскую систему ПВО и заставить расходовать запасы ракет перед контрнаступлением.

Также сообщалось, что РФ потратила в Украине почти 70% своих ракет, а восстановление займет несколько лет.