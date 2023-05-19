ЧВК "Вагнер" в обход санкций закупила десятки тысяч "игровых шлемов" из Китая, — FT

По информации из секретных документов Пентагона, в начале 2023 года, наемники из ЧВК "Вагнер" намеревались закупить еще оружие в Китае, но безуспешно.

Одна из подставных компаний ЧВК "Вагнер", владельцем которой является Евгений Пригожин, закупила в конце прошлого года десятки тысяч защитных шлемов в Китае. Об этом сообщает издание Financial Times.

По информации издания, используемые главой наемников компании для оснащения своих операций в Африке, продолжают в свободном доступе экспорт и импорт своих товаров на международные рынки, несмотря на западные санкции и признание ЧВК "Вагнер" "транснациональной преступной организацией".

Так, журналистам стало известно, что связанная с "Вагнер" российская компания "Брокер Эксперт" в ноябре и декабре прошлого года закупила 20 000 шлемов на полимерной основе у китайской компании "Hangzhou Shinerain Import And Export Co". При этом представители Китая утверждали, что данные шлемы предназначены для игрового использования, однако не объяснила, что подразумевается под этим описанием.

Также представители китайской компании отрицали информацию о продажах шлемов для ЧВК "Вагнер" и о связях с "Брокер Эксперт".

"Мы просто выполняем заказы, которые получаем, и соблюдаем закон, мы бы не отгружали ничего незаконного", — сообщили представители.

Закупка шлемов производилась частями, разбитыми на 4 партии и пришлась по времени на тот период, когда Пригожин занимался вербовкой десятков тысяч российских заключенных для участия в войне против Украины. Общая стоимость закупки составила более $2 млн.

Как раз с того времени, по подсчетам американской разведки в Украине погибло более 20 000 наемников.

Также по информации Пентагона, для участия в войне в Украине, Пригожин смог завербовать около 40 тысяч осужденных, в феврале 2023 года Пригожин объявил об окончании вербовки. После докладов из рассекреченных документов Пентагона, журналистам удалось узнать, что с начала 2023 года представители ЧВК "Вагнер" пытались обращаться в Китай о поставках оружия, но безуспешно.

Напомним, 9 мая парламент Франции признал ЧВК "Вагнер" террористической организацией. "За" проголосовал 331 депутат, против не было ни одного голоса.

Также напомним, что неделю назад, 12 мая, украинским войскам удалось провести на Бахмутском направлении успешные наступательные действия, отбросив российских оккупантов на расстояние от 250 м до 1,5 километра.