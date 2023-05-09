Единогласно: парламент Франции признал ЧВК "Вагнер" террористами (фото)

За это решение проголосовал 331 депутат, против не было ни одного голоса.

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Парламент Франции признал ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Об этом сегодня, 9 мая, сообщила пресс-служба посольства Украины во Франции.

Решение было принято парламентариями в присутствии главы ВС Франции Катрин Колоны и посла Украины во Франции Вадима Омельченко. "За" проголосовал 331 депутат, против не было ни одного голоса.

В посольстве надеются, что следующим решением будет признание России государством-террористом.

"Уверены, следующим шагом будет признание России государством-террористом. Работаем над этим с нашими французскими партнерами", — отметили там.

14 марта Парламент Литвы признал воюющую в Украине российскую вооруженную группировку ЧВК "Вагнер" террористической организацией.

В январе 2023 года Минфин США объявил ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией из-за участия в войне в Украине и подозрений в многочисленных военных преступлений, совершенных в этой стране.

Напомним, 5 мая Евгений Пригожин пожаловался на критическую нехватку боеприпасов у ЧВК "Вагнер". Он показал трупы множества бойцов, погибших всего за сутки, 4 мая, и выругался в адрес руководства ВС РФ: министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Василия Герасимова.