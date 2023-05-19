Мины, БПЛА и радары: в CNN рассказали, как ЧВК "Вагнер" покупают оружие для войны в Украине

По словам журналистов, пока нет признаков того, что у ЧВК "Вагнер" получилось закупить оружие и технику. Однако наемники продолжаются попытки купить мины, беспилотники, а также контрбатарейные системы через Мали.

ЧВК "Вагнер" пытается скрыть свои попытки приобретения военной техники и оружия для войны против Украины. Для этого наемники заказывают военное оборудование через страны Африки, к примеру, Мали. Об этом пишет CNN со ссылкой на анонимных чиновников США.

Источник, ссылаясь на рассекреченные на прошлой неделе разведывательные данные США, сказал, что администрация Байдена была проинформирована о том, что "вагнеровцы" занимаются фальсификацией документов для транзакций.

Правда, как сообщается, пока нет признаков того, что у ЧВК "Вагнер" получилось закупить оружие и технику. Однако наемники продолжаются попытки купить мины, беспилотники, а также контрбатарейные системы через Мали.

"Мы внимательно следим за этим", — сказал источник.

По словам журналистов, в последние годы ЧВК "Вагнер" стремится расширить свое влияние в Африке. Уже больше года наемники проводят операции совместно с Вооруженными силами Мали, сражаясь против джихадистского повстанческого движения.

По словам американского чиновника, Мали — не единственная страна, к которой ЧВК "Вагнер" обращалась за помощью. Так, наемники встречались с некими "турецкими контактами" еще в начале февраля 2023 года, чтобы приобрести оружие и технику в Турции.

"Соединенные Штаты ввели санкции против многочисленных юридических и физических лиц на разных континентах, которые поддерживают военные операции ЧВК "Вагнер". Мы продолжим выявлять, разоблачать и противодействовать этим попыткам Вагнера закупить военную технику для использования в Украине", — сказал журналистам американский чиновник.

Напомним, что бывший командир российской ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев, который подал просьбу о предоставлении убежища в Норвегии, выразил желание вернуться в Россию, даже если это может создавать опасность для его жизни.

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что подразделения регулярной российской армии оставили позиции линии боевого столкновения севернее Бахмута в районе. Он публично попросил Минобороны РФ не оставлять позиции в районе населенного пункта Сако и Ванцетти еще несколько дней.