Для "оперативного эффекта": РФ опрокинула 2 бригады спецназовцев к границам с Украиной

Развертывание спецназовцев в приграничных районах, вероятно, является попыткой закрепить часть сил обороны Украины в приграничных регионах и рассеять их из критических прифронтовых районов, считают аналитики ISW.

Россия перебросила к границам Курской области с Украиной 2 бригады спецназовцев. Их задача – провоцировать Силы обороны Украины и сдерживать "диверсантов". Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 19 мая.

"3-я и 22-я гвардейские бригады специального назначения переброшены в Теткино Курской области для предотвращения трансграничной деятельности украинских партизан, осуществления трансграничных провокаций и поднятия боевого духа российских войск", — говорится в сообщении.

В ISW оценивают такие действия Генштаба РФ как попытку закрепить часть Сил обороны Украины в приграничных регионах и рассеять их из критических прифронтовых районов.

Ранее вышеназванные спецподразделения РФ фиксировали в районе Кременной в Луганской области и в районе Орехова в Запорожье.

"Непонятно, почему российское руководство могло принять решение вывести такие элементы из активных секторов линии фронта в российский тыл, и возможно, что эти подразделения понесли предварительные потери во время последних операций и были выведены и передислоцированы, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Развертывание этих подразделений в в приграничных районах вряд ли будет иметь желаемый информационный или оперативный эффект", — пришли к выводу аналитики Института.

Напомним, что контратаки ВСУ на Бахмутском направлении, вероятно, устранили угрозу оцепления украинских сил ВС РФ на этом участке фронта.

Согласно сообщению ISW от 18 мая, Вооруженные силы Украины перехватили тактическую инициативу и добились тактически значимых успехов на Бахмутском направлении.