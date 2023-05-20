В 300 метрах от границы: россиянин подорвался на мине в Белгородской области

Житель РФ отправился на ночную рыбалку и потерял ногу в результате взрыва, его сейчас спасают врачи.

В Белгородской области России 20 мая местный житель подорвался на мине, проходя неподалеку от украинской границы. Так российский губернатор Вячеслав Гладков объявил на странице в социальной сети "ВКонтакте".

По его информации, россиянин ночью вышел на рыбалку в Краснояружском районе и наступил на мину на расстоянии примерно 300 метров от государственной границы с Украиной. В результате взрыва мужчина получил тяжелую травму и потерял ногу. Сейчас пострадавший лежит в больнице и получает необходимую медицинскую помощь.

"Много раз говорили о том, что необходимо соблюдать в приграничных, прифронтовых районах крайнюю осторожность", — отметил Вячеслав Гладков. — "Нужно соблюдать осторожность! Особенно нужно говорить об этом каждый день с детьми, которые живут в приграничных селах".

Накануне появилась информация, что российские военные медики подорвались на мине в Брянской области. По данным СМИ, сначала квадроцикл с двумя военнослужащими съехал в кювет и врезался в дерево возле украинской границы в Погарском районе. Медики спешили к ним на помощь, но их автомобиль по пути наехал на взрывное устройство. Одному из них пришлось ампутировать часть стопы.

В апреле писали о взрыве мины возле Запорожской атомной электростанции. В МАГАТЭ призвали срочно согласовать меры по защите станции из-за боевых действий в регионе.