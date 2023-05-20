Невеселый парад к годовщине: после "люлей" от ВСУ оккупанты вывозят уцелевшую технику из Мариуполя

В оккупированном Мариуполе российские оккупанты начали перемещение техники в Новоазовск, сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

После удара по базе окупантов в Мариуполе вечером 19 мая, российские захватчики бросились спасать уцелевшее военное имущество и перевозить его в безопасное место. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Последствия вчерашней атаки. Россияне тянут по улицам города в Новоазовск. "Тигры" что-то чуть-чуть навсегда устали. Жаль, по улице не везут тех нескольких десятков "хороших русских". Так бы хороший вышел парад к празднованию Дня оккупации", — написал Андрющенко.

Он добавил, что утром 20 мая в городе наблюдалось активное перемещение вертолётов из направления Бердянска в сторону Мариуполя вдоль линии моря, а также оккупанты запускали ракеты и "шахеды" в направлении Запорожья.

Напомним, что 19 мая во временно оккупированном Мариуполе раздались взрывы на месте базирования российских оккупантов, которое также использовалось для установки систем ПВО.

Ранее Великобритания подтвердила успешное применение ВСУ ракет Storm Shadow. Министр обороны страны Бен Уоллес отказался сообщить, когда именно и с какой целью ВСУ применяли британские крылатые ракеты.