В Великобритании подтвердили использование ракет Storm Shadow украинскими военными

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отказался говорить, когда именно и по какой цели ВСУ использовали ракету, но отметил, что западное оружие является мощной силой в руках ВСУ.

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что Украина действительно уже использовала ракеты большой дальности Storm Shadow. Об этом он заявил телеканалу Sky.

"Насколько я понимаю, ракета использовалась с тех пор, как мы объявили о ее передаче Украине. Однако я не собираюсь вдаваться в подробности", — сказал Уоллес.

Он также отметил, что системы вооружений, которые были переданы Украине западными союзниками, являются "мощными" и "имеют значение" на поле боя.

Кроме того, министр заявил, что у России есть "намерение и возможность" атаковать подводные линии электропередач.

"У нее есть ряд подводных лодок и другого оборудования, шпионских кораблей и всего остального, специально предназначенного для этой цели", — сказал Уоллес.

По словам министра, у россиян есть рабочая программа, которая предназначена для наблюдения и потенциального саботажа на критически важную инфраструктуру, принадлежащую странам НАТО.

Уоллес отметил, что Великобритания должна иметь возможность защитить такие цели, поскольку они особенно уязвимы.

Напомним, что 16 мая журналисты CNN со ссылкой на двух представителей США заявили, что Украина уже использовала дальнобойные ракеты Storm Shadow по российским целям. При этом они отказались указывать, какие именно цели поразили ВСУ.

Ракеты Storm Shadow в Украине

Напомним, 11 мая стало известно о том, что Великобритания передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow. По информации журналистов, новый пакет помощи значительно расширяет ударный потенциал ВСУ накануне контрнаступления, однако использовать оружие вне Украины — запрещено.

В Кремле заявили, что примут ответные меры на поле боя, но так и не уточнили, что конкретно захватчики могут противопоставить ВСУ.

"Поставки британских ракет большой дальности на Украину потребует адекватного ответа от российских военных", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат высказался о преимуществах Storm Shadow. Подобные ракеты стоят на вооружении ряда европейских стран, в том числе Италии и Франции. Из каких самолетов будут осуществлять пуск Storm Shadow спикер Воздушных сил Юрий Игнат не уточнил, но при этом заявил, что "проблем с этим не будет".