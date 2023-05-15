"По типу российских Х-101": в ВСУ назвали главное преимущество крылатых ракет Storm Shadow

Подобные ракеты стоят на вооружении ряда европейских стран, в том числе Италии и Франции. Из каких самолетов будут осуществлять пуск Storm Shadow спикер Воздушных сил Юрий Игнат не уточнил, но при этом заявил, что "проблем с этим не будет".

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Представитель Воздушных сил Юрий Игнат высказался о преимуществах британской крылатой ракеты Storm Shadow, которую нам передали британские союзники. Об этом он рассказал в эфире телемарафона 15 мая.

По его словам, это британское оружие можно сравнить с российскими крылатыми ракетами Х-101, которыми оккупанты регулярно обстреливают территорию Украины. Из каких самолетов эти ракеты можно будет выпускать — Юрий Игнат не уточнил, но при этом заявил, что "проблем с этим не будет".

"Но безусловно это новый тип вооружения, которого в Украине еще не было. Это крылатая ракета… по типу российских Х-101. Теперь их будет иметь Украина… В эту игру можно играть с обеих сторон", — говорится в сообщении.

Отдельно представитель Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что эта современная крылатая ракета есть на вооружении многих европейских стран, таких как: Великобритания, Франция, Италия и так далее.

К слову, также Юрий Игнат высказался о передаче истребителей для Украины. Он считает, что ВСУ все еще нуждаются в таких самолетах, как истребитель F-16. Это значительно обезопасило бы небо над территорией Украины, а другие типы самолетов нужно ждать очень долго.

"Ожидаем этого судьбоносного для Украины решения. Само решение нужно для старта обучения людей на этих самолетах", – добавил Юрий Игнат.

Напомним, 15 мая эксперт рассказал, может ли российская ПВО перехватить ракеты Storm Shadow. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что эта помощь значительно укрепила силы Украины и поможет в будущих боях за нашу территорию.