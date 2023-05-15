"На кшталт російських Х-101": у ЗСУ назвали головну перевагу крилатих ракет Storm Shadow

Подібні ракети стоять на озброєнні низки європейських країн, зокрема Італії та Франції. З яких літаків здійснюватимуть пуск Storm Shadow речник Повітряних сил Юрій Ігнат не уточнив, але при цьому заявив, що "проблем із цим не буде".

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Представник Повітряних сил Юрій Гнат висловився про переваги британської крилатої ракети Storm Shadow, яку нам передали британські союзники. Про це він розповів у ефірі телемарафону 15 травня.

За його словами, цю британську зброю можна порівняти із російськими крилатими ракетами Х-101, якими окупанти регулярно обстрілюють територію України. З яких літаків ці ракети можна буде випускати — Юрій Ігнат не уточнив, але заявив, що "проблем із цим не буде".

"Але безумовно це новий тип озброєння, якого в Україні ще не було. Це крилата ракета... на кшталт російських Х-101. Тепер їх матиме Україна... У цю гру можна грати з обох боків", — йдеться у повідомленні.

Окремо представник Повітряних сил ЗСУ наголосив, що ця сучасна крилата ракета є на озброєнні багатьох європейських країн, таких як: Великобританія, Франція, Італія тощо.

До речі, також Юрій Ігнат висловився про передачу винищувачів для України. Він вважає, що ЗСУ все ще потребують таких літаків, як винищувач F-16. Це значно убезпечило б небо над територією України, а на інші типи літаків треба чекати дуже довго.

"Очікуємо на це доленосне для України рішення. Саме рішення потрібне для старту навчання людей на цих літаках", – додав Юрій Ігнат.

Нагадаємо, 15 травня експерт розповів, чи може російська ППО перехопити ракети Storm Shadow. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що ця допомога значно зміцнила сили України та допоможе у майбутніх боях за нашу територію.