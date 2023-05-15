Чи може російська ППО перехопити ракети Storm Shadow: відповідь експерта (відео)

Паніка окупантів, як каже військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, пов'язана з можливостями озброєння, яке нам надали британські союзники. Ракети здатні обійти навіть найсучасніші системи захисту неба.

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Минулого тижня Великобританія вперше за повномасштабну війну надала Україні далекобійні ракети Storm Shadow. 14 травня в ефірі телеканалу FREEДОМ військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, чи зможе їх перехопити російська система ППО.

За його словами, ракети, які нам надала Великобританія, можуть не лише ефективно уражати цілі на великих відстанях, а й здатні обійти навіть найсучасніші російські системи ППО.

"Чому в окупантів паніка? Насамперед це пов'язано з тим, що ракети мають можливість польоту на наднизьких висотах – від 30 м, а додаткові системи дозволяють їм високоефективно огинати рельєф. У російських засобів ППО, зокрема, умовно сучасних, таких як С-400, можливість виявлення та знищення об'єктів починається з планки 40 м. Тобто ці ракети фактично перебувають у недосяжності – і якщо говорити про ймовірність збиття таких – це має бути якийсь унікальний випадок”, – каже Олександр Коваленко.

Окремо оглядач зазначив, що хоч Україна і розраховувала на допомогу від США у вигляді далекобійних ракет ATACMS, британські Storm Shadow виявилися ні чим не гіршими, а в деяких аспектах взагалі краще вищесказаних.

Головною перевагою є навіть не дальність від 300 до 500 кілометрів, каже Олександр Коваленко, а досить потужна бойова частина у вигляді 450 кг бронебійного типу.

"Тобто вони знищують укріплені об'єкти, їм підвладне знищення опорних та командних пунктів, об'єктів, які захищені додатково від ударів звичайними типами озброєнь", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 травня повідомлялося, що Великобританія передала Україні крилаті ракети Storm Shadow. За інформацією джерела, новий пакет допомоги значно розширює ударний потенціал ЗСУ напередодні контрнаступу, проте використовувати зброю поза Україною — заборонено.

12 травня в РФ пригрозили новими отруєннями у Великобританії за постачання Storm Shadow Україні. Пропагандисти вважають, що це погана новина і дуже їх засмучує.