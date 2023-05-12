У РФ пригрозили новими отруєннями у Великій Британії за постачання Storm Shadow Україні (відео)

За словами головного редактора телеканалу RT Маргарити Симоньян, постачання далекобійних ракет Україні — "погані новини". Вона також сказала, що її "старі знайомі Петров та Боширов" давно не були в Британії ї не бачили "чудових шпилів".

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Головний редактор російського телеканалу RT Маргарита Симоньян запропонувала у відповідь на постачання Україні британських ракет Storm Shadow знову надіслати у Велику Британію отруйників. Запис телепрограми, в якій брала участь Симоньян, опубліковано на відеохостингу Rutube.

Напередодні, 11 травня, міністр оборони Великобританії Бен Воллес сказав, що крилаті ракети Storm Shadow далекого радіусу "будуть або вже доставлені в Україну". Він не уточнив, яку саме кількість ракет отримає Україна, але згадав, що їх буде достатньо, щоб повністю закрити потреби ЗСУ у такому різновиді озброєнь.

У відповідь на такі повідомлення Симоньян нагадала про сумнозвісну подію в англійському місті Солсбері, де в березні 2018 року російські агенти намагалися отруїти колишнього співробітника російських спецслужб Сергія Скрипаля.

"Погані новини прийшли сьогодні щодо ракет, які Британія, як стверджується, вже поставила Україні, ракет великої дальності. Це, звичайно, дуже засмучує. Можна було, звичайно, пожартувати про те, що мої старі знайомі Петров і Боширов, скучили, напевно, за Британією, давно не бачили її чудових шпилів. Чи не час їм, чи їх вигаданим або реально існуючим колегам нанести туди візит, але я жартувати так не буду", — сказала Симоньян.

Симоньян — про своїх знайомих Петрова і Боширова, і нові отруєння у Великій Британії

Отруєння у Солсбері 2018 року

У березні 2018 року колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля, який також має громадянство Великобританії, і його доньку Юлію, яка прилетіла відвідати батька, було отруєно нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок" та госпіталізовано у несвідомому стані.

"Олександр Петров" та "Руслан Боширов" Фото: Вiкiпедiя

Британська влада звинуватила Росію у замаху на вбивство. Підозрюваними були названі Олександр Петров (справжнє ім'я Мішкін) та Руслан Боширов (Чепіга). Третім підозрюваним, який проходив у цій справі, був генерал-майор ГРУ Денис Сергєєв.

Інтерв'ю Петрова і Боширова з Симоньян на RT

Незабаром після розголосу цієї історії в пресі на RT з'явилося інтерв'ю Симоньян з Бошировим та Петровим, які стверджували, що їздили до Великобританії з туристичною метою: подивитися на "Солсберецький" собор зі знаменитим шпилем та "насолодитися англійською готикою".

Боширов так Петров: інтервью з Симоньян на RT

За їхніми словами, вони планували відвідати й інші пам'ятки, але на заваді стали погодні умови. "Звичайно ми їхали, щоб відвідати Стоунхендж, Собор діви Марії, але це не вийшло, бо там була, як це російською, "жижа", — стверджував один із російських агентів.

Вони також розповідали про новорічну поїздку до Швейцарії на "Монблан".

Нагадаємо, що у Франції викрили шпигунку з РФ, пов'язану з отруйниками Скрипалів. Жінка, яка мала намір отримати візу ЄС, супроводжувала співробітника секретної військової частини ГРУ, де проходили службу Петров і Боширов.

Також повідомлялося, що розслідувачі з Bellingcat надали серйозні докази причетності ГУР РФ до вибухів на складах в Україні.