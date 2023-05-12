В РФ пригрозили новыми отравлениями в Великобритании за поставки Storm Shadow Украине (видео)

По словам главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, поставки дальнобойных ракет Украине — "плохие новости". Она также сказала, что ее "старым знакомым Петрову и Боширову" вновь пока нанести визит в Британию, они давно не видели "чудесных шпилей".

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Главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян предложила в ответ на поставки Украине британских ракет Storm Shadow вновь послать в Великобританию отравителей. Запись телепрограммы, в которой участвовала Симоньян, опубликована на видеохостинге "Rutube".

Накануне, 11 мая, министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что крылатые ракеты Storm Shadow дальнего радиуса действия "будут или уже доставлены в Украину". Он не уточнил, какое именно количество ракет получит Украина, но упомянул, что их будет достаточно, чтобы полностью закрыть потребности ВСУ в такой разновидности вооружений.

В ответ на такие сообщения Симоньян напомнила о печально известном событии в английском городе Солсбери, где в марте 2018 года российские агенты пытались отравить бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля.

"Плохие новости пришли сегодня по поводу ракет, которые Британия, как утверждается, уже поставила Украине, ракет большой дальности. Это, конечно, расстраивает очень. Можно было, конечно, пошутить о том, что мои старые знакомцы Петров и Боширов, соскучились, наверное, по Британии, давно не видели ее чудесных шпилей. Не пора ли им, или их вымышленным или реально существующим коллегам нанести туда визит, но я шутить так не буду", — сказала Симоньян.

Симоньян — о своих знакомых Петрове и Боширове, и новых отравлениях в Великобритании

Отравление в Солсбери 2018 года

В марте 2018 года бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, также имеющий гражданство Великобритании, и его дочь Юлия, которая прилетела навестить отца, были отравлены нервно-паралитическим веществом класса "Новичок" и госпитализированы в бессознательном состоянии.

"Александр Петров" и "Руслан Боширов" Фото: Википедия

Британские власти обвинили Россию в покушении на убийство.

Подозреваемыми были названы Александр Петров (настоящее имя Мишкин) и Руслан Боширов (Чепига). Третьим подозреваемым, который проходил по этому делу, был генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.

Вскоре после огласки этой истории в прессе на RT появилось интервью Симоньян с предполагаемыми Бошировым и Петровым, которые утверждали, что ездили в Великобританию с туристической целью: посмотреть на "Солсберецкий" собор со знаменитым шпилем и "насладиться английской готикой".

Отравители из ГРУ

Они утверждали, что планировали посетить и другие достопримечательности, но помешали погодные условия.

"Естественно мы ехали, чтобы посетить Стоунхендж, Собор девы Марии, но это не получилось, потому что там была, как это по-русски "жижа", — утверждал один из российских агентов.

Они также рассказывали о новогодней поездке в Швейцарию на "Монбланк".

Напомним, что во Франции разоблачили шпионку из РФ, связанную с отравителями Скрипалей. Женщина, намеревавшаяся получить визу ЕС, сопровождала сотрудника секретной воинской части ГРУ, в которой проходили службу Петров и Боширов.

Также сообщалось, что расследователи из Bellingcat представили серьезные доказательства причастности ГУР РФ ко взрывам на складах в Украине.