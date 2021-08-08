"Есть серьезные доказательства": Bellingcat о причастности ГУР РФ к взрывам на складах в Украине

В период с март 2014 по ноябрь 2019 в нашей стране произошло 5 взрывов на складах боеприпасов. Расследователи проверяют причастность к взрывам Петрова и Боширова.

Руководитель отдела расследователей Bellingac Христо Грозев в эфире "Украина 24" заявил о наличии серьезных доказательств причастности российской разведки к взрывам боеприпасов в Украине.

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По словам Грозева, они уже почти год работают над изучением деталей по взрывам на военных складах. Bellingcat изучают причастность группы ГРУ, которая стоит за взрывами в Чехии и Болгарии (Петров и Боширов, — Фокус).

"Это одно из расследований, которые мы считаем, что на протяжении месяца-двух мы сможем завершить. Пока есть серьезное подозрение, что остаточно это еще нельзя доказать. …У нас есть достаточно доказательств, чтобы их публиковать (данные о других расследованиях, — Фокус), но они не объединены каким-то одним инцидентом. Это много мелких инцидентов, поэтому мы пытаемся найти какую-то форму, чтобы их показать", — утверждает журналист.

Отметим, что в период с 2014 по 2019 годы в Украине произошло ряд взрывов на военных складах:

Кривой Рог (Днепропетровская область) — март 2014

Сватово (Луганская область) — октябрь 2015

Ичня (Черниговская область) — октябрь 2018

Калиновка (Винницкая область) — сентябрь 2019

Балаклея (Харьковская область) — ноябрь 2019

Напомним, экс-офицеру ВСУ объявили подозрение за несоблюдение техники безопасности и служебную халатность при разминировании территории.

23 марта 2017 года около 03:00 на складе ракетно-артиллерийского вооружения в Балаклее произошел пожар, в результате которого началась детонация боеприпасов.