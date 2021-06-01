Взрывы боеприпасов в Балаклее: офис генпрокурора объявил подозрение экс-офицеру ВСУ (фото)

Следствие установило, что взрыв топливных частей ЗРК "Куб" произошел из-за служебной халатности экс-майора и несоблюдения правил безопасности.

Офис генерального прокурора составил обвинительный акт против бывшего офицера ВСУ, которого подозревают в деле о взрывах во время разминирования боеприпасов на территории военной части в Балаклее (Харьковская область). Об этом сообщает пресс-служба офиса генпрокурора.

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Сообщается, что обвинение предъявлено бывшему майору ВСУ по факту небрежного отношения к военной службе в условиях особого периода, что привело к тяжелым последствиям (часть 3 статьи 425 Уголовного кодекса Украины).

Фото: Офис генпрокурора

Следствие установило, что командир отряда, вопреки требованиям уставов и приказов, находился в здании на территории военной части. А должен был находиться на участках, где проводились работы по выгрузке взрывоопасных элементов ЗРК 3М9 "Куб".

Личный состав, как утверждают следователи, также должен был быть обеспеченным транспортом для безопасной перевозки опасных грузов. Также экс-майор ВСУ должен был проверить личный состав на знания по безопасной работе. Из-за отсутствия всех этих составляющих, как считает следствие, действия майора привело к гибели трех военных и ранению 4 бойцов.

Напомним, 15 ноября 2019 года на складах прогремели взрывы при разминировании территории. ГБР назвало основной причиной взрыва — несоблюдение техники безопасности.

Ранее, 23 марта 2017 года около 03:00 на складе ракетно-артиллерийского вооружения в Балаклее произошел пожар, в результате которого началась детонация боеприпасов.