Вибухи боєприпасів у Балаклії: Офіс генпрокурора оголосив підозру ексофіцеру ЗСУ (фото)

Слідство встановило, що вибух паливних елементів ЗРК "Куб" стався через службову недбалість ексмайора і недотримання правил безпеки.

Офіс генерального прокурора склав обвинувальний акт проти колишнього офіцера ЗСУ, якого підозрюють у справі про вибухи під час розмінування боєприпасів на території військової частини в Балаклії (Харківська область). Про це повідомляє пресслужба офісу генпрокурора.

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Повідомляється, що звинувачення пред'явлено колишньому майору ЗСУ за фактом недбалого ставлення до військової служби в умовах особливого періоду, що призвело до тяжких наслідків (частина 3 статті 425 Кримінального кодексу України).

Фото: Офіс генпрокурора

Слідство встановило, що командир загону, всупереч вимогам статутів і наказів, перебував у будівлі на території військової частини. А повинен був бути на ділянках, де проводилися роботи з вивантаження вибухонебезпечних елементів ЗРК 3М9 "Куб".

Особовий склад, як стверджують слідчі, також повинен був бути забезпеченим транспортом для безпечного перевезення небезпечних вантажів. Також ексмайор ЗСУ повинен був перевірити особовий склад на знання щодо безпечної роботи. Через відсутність усіх цих складових, як вважає слідство, дії майора призвели до загибелі трьох військових і поранення 4 бійців.

Нагадаємо, 15 листопада 2019 року на складах прогриміли вибухи при розмінуванні території. ДБР назвало основною причиною вибуху — недотримання техніки безпеки.

Раніше, 23 березня 2017 року близько 03:00 на складі ракетно-артилерійського озброєння в Балаклії сталася пожежа, у результаті якої почалася детонація боєприпасів.