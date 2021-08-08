"Є серйозні докази": Bellingcat про причетність ГУР РФ до вибухів на складах в Україні

У період з березень 2014 по листопад 2019 в нашій країні відбулося 5 вибухів на складах боєприпасів. Розслідувачі перевіряють причетність до вибухів Петрова і Боширова.

Керівник відділу розслідувачів Bellingac Христо грози в ефірі "Україна 24" заявив про наявність серйозних доказів причетності російської розвідки до вибухів боєприпасів в Україні.

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За словами Грозєва, вони вже майже рік працюють над вивченням деталей щодо вибухів на військових складах. Bellingcat вивчають причетність групи ГРУ, яка стоїть за вибухами в Чехії та Болгарії (Петров і Боширов, — Фокус).

"Це одне з розслідувань, які ми вважаємо, що протягом місяця-двох ми зможемо завершити. Поки є серйозна підозра, що остаточно це ще не можна довести. ... У нас є достатньо доказів, щоб їх публікувати (дані про інших розслідуваннях, — Фокус), але вони не об'єднані якимось одним інцидентом. Це багато дрібних інцидентів, тому ми намагаємося знайти якусь форму, щоб їх показати ", — стверджує журналіст.

Відзначимо, що в період з 2014 по 2019 роки в Україні відбулося ряд вибухів на військових складах:

Кривий Ріг (Дніпропетровська область) — березень 2014

Сватове (Луганська область) — жовтень 2015

Ічня (Чернігівська область) — жовтень 2018

Калинівка (Вінницька область) — вересень 2019

Балаклея (Харківська область) — листопад 2019

Нагадаємо, ексофіцеру ВСУ оголосили підозру за недотримання техніки безпеки і службову недбалість при розмінуванні території.

23 березня 2017 року близько 03:00 на складі ракетно-артилерійського озброєння в Балаклеї сталася пожежа, в результаті якого почалася детонація боєприпасів.