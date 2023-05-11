Уравнять возможности ВСУ и армии РФ: в Британии назвали причину передачи Украине Storm Shadow

По словам председателя Комиссии по иностранным делам Великобритании Алисии Кернс, Украина противостоит хорошо вооруженному террористическому государству. Нужны также действенные экономические меры, чтобы остановить военную машину РФ.

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Председатель Комиссии по иностранным делам Великобритании Алисия Кернс в четверг, 11 мая, во время выступления в парламенте заявила, что приветствует поставки ракет Storm Shadow, поскольку "нужно предпринять все, что в наших силах, чтобы уравнять возможности наших украинских друзей, которые противостоят хорошо вооруженному террористическому государству". Об этом сообщает The Independent.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, в свою очередь, назвал поиск способов ограничения финансовых ресурсов РФ — хорошей идеей.

ВС РФ не могут перевооружиться

Кернс также сказала, что ее беспокоит то обстоятельство, что "путинская военная машина" все еще на ходу.

"Да, нам нужно предоставлять военную помощь, но нам также еще необходимо удостовериться в том, что мы перекрыли финансовые потоки, которые позволяют Путину продолжать эту войну", — пояснила Кернс. Она добавила, что лоббирует идею "экономического Рамштайна" — встречи министров финансов стран "Большой семерки" или союзных стран, чтобы согласовать необходимые экономические меры, чтобы военная машина РФ заглохла.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал это хорошей идеей. По его словам, Украина обладает неотъемлемым правом на самооборону.

Уоллес добавил, что у РФ уже наблюдаются сложности по части промышленной базы. ВС РФ не могут перевооружиться, потому что многие составные компоненты технологических военных разработок РФ выпускаются в странах Запада.

Storm Shadow в Украине

Министр обороны сказал, что Украине будет передано достаточно дальнобойных ракет, чтобы закрыть потребность в таком вооружении. Но он оказался сообщить, сколько ракет Storm Shadow в конечном итоге будут поставлены Украине.

"В том, что касается использования, поставок или передачи ракет Storm Shadow ("Тень бури" — англ.) на безвозмездной основе, Соединенные Штаты поддерживали такое решение Великобритании", — пояснил он.

Storm Shadow — франко-британская разработка, работы над этими крылатыми ракетами начались в начале 90-х годов. Их применяли в Ираке в 2003 году, а армии Франции, Италии и Великобритании использовали их также в Ливии в 2011-м.

"Штормовая тень" использовалась для ударов по целям "Исламского государства" в Сирии и Ираке.

Прежде Киев на протяжении нескольких месяцев запрашивал ракеты такого типа (ATACMS) у западных союзников. Но все просьбы отклонялись, против поставок дальнобойных ракет Украине недвусмысленно высказывались представители США.

Передача британским руководством дальнобойных ракет Storm Shadow Украине стала новой вехой в истории поставок вооружений за время противостояния масштабному вторжению российских войск.

Storm Shadow: характеристики

Дальность Storm Shadow — 300 км, это означает, что потенциально Украина может наносить удары вглубь российской территории.

Вес ракеты Storm Shadow — 1,3 тонны;

Длина — 5 метров;

Storm Shadow — ракета воздушного базирования, запускается с самолетов. Их теоретически можно запускать и с истребителей советского производства, стоящих на вооружении ВСУ;

Цена ракеты Storm Shadow — 2 млн фунтов стерлингов (2,29. млн евро).

Британские ракеты Storm Shadow производят на заводе компании MBDA в городе Стивенидж (графство Хартфордшир).

Storm Shadow видео

Сколько ракет Storm Shadow есть у Великобритании?

В открытых источниках есть данные о том, что в арсенале британских ВВС находится до 700 таких ракетных систем, 500 ракет "Штормовая тень" есть на складах ВВС Франции.

Напомним, что эксперт рассказал, что Storm Shadow точно бьют по объектам в пределах 290 км, поэтому можно будет наблюдать прилеты в Крыму.

Также сообщалось о том, чем ракета Storm Shadow поможет Украине, и есть ли с чего ее запускать.