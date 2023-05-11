Зрівняти можливості ЗСУ та армії РФ: у Британії назвали причину передачі Україні Storm Shadow

За словами голови Комісії із закордонних справ Великобританії Алісії Кернс, Україна протистоїть добре озброєній терористичній державі. Потрібні також ефективні економічні заходи, щоб зупинити військову машину РФ.

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Голова Комісії із закордонних справ Великобританії Алісія Кернс у четвер, 11 травня, під час виступу в парламенті заявила, що вітає постачання ракет Storm Shadow, оскільки "потрібно зробити все, що в наших силах, щоб зрівняти можливості наших українських друзів, які протистоять добре озброєній терористичній державі". Про це повідомляє The Independent.

Голова Міноборони Великобританії Бен Уоллес, у свою чергу, назвав пошук способів обмеження фінансових ресурсів РФ гарною ідеєю.

ЗС РФ не можуть переозброїтися

Кернс сказала, що її турбує та обставина, що "путінська військова машина" все ще на ходу.

"Нам потрібно надавати військову допомогу, але нам також необхідно переконатися в тому, що ми перекрили фінансові потоки, які дозволяють Путіну продовжувати цю війну", — пояснила Кернс. Вона додала, що лобіює ідею "економічного Рамштайну" — зустрічі міністрів фінансів країн "Великої сімки" або союзних країн для узгодження необхідних економічні заходів, щоб військова машина РФ затихла.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес назвав це гарною ідеєю. За його словами, Україна має невід'ємне право на самооборону.

Уоллес додав, що у РФ вже спостерігаються складнощі щодо промислової бази. ЗС РФ вже неспроможні переозброїтися, оскільки багато складові компонентів технологічних військових розробок РФ випускаються у країнах Заходу.

Storm Shadow в Україні

Міністр оборони сказав, що Україні буде передано достатньо далекобійних ракет, щоб закрити потребу у такому озброєнні. Але він відмовився повідомити, скільки ракет Storm Shadow зрештою буде поставлено Україні.

"У тому, що стосується використання, постачання або передачі ракет Storm Shadow ("Тінь бурі" — англ.) на безоплатній основі, Сполучені Штати підтримали таке рішення Великобританії", — пояснив він.

Storm Shadow — франко-британська технологія, роботи над цими крилатими ракетами почалися на початку 90-х років. Їх застосовували в Іраку 2003 року, а армії Франції, Італії та Великобританії використовували їх також у Лівії 2011-го.

"Штормова тінь" використовувалася для ударів по цілях "Ісламської держави" у Сирії та Іраку.

Передача британським керівництвом далекобійних ракет Storm Shadow Україні стала новою віхою в історії постачання озброєнь за час протистояння масштабному вторгненню російських військ.

Київ протягом кількох місяців запитував ракети такого типу (ATACMS) у західних союзників. Але всі прохання відхилялися, проти постачання далекобійних ракет Україні недвозначно висловлювалися представники США.

Storm Shadow: характеристики

Дальність Storm Shadow — 300 км, це означає, що потенційно Україна може завдавати ударів углиб російської території.

Вага ракети Storm Shadow – 1,3 тонни;

Довжина – 5 метрів;

Storm Shadow — ракета повітряного базування, що запускається з літаків. Їх теоретично можна запускати і з винищувачів радянського виробництва, які стоять на озброєнні ЗСУ;

Ціна ракети Storm Shadow — 2 млн фунтів стерлінгів (2,29 млн євро).

Британські ракети Storm Shadow виробляють на заводі компанії MBDA у місті Стівенідж (графство Хартфордшир).

Storm Shadow відео

Скільки ракет Storm Shadow має Великобританія?

У відкритих джерелах є дані, що в арсеналі британських ВПС знаходиться до 700 таких ракетних систем, 500 ракет "Штормова тінь" є на складах ВПС Франції.

Нагадаємо, що експерт розповів, що Storm Shadow точно б'ють по об'єктам в межах 290 км, тому можна буде спостерігати прильоти у Криму.

Також повідомлялося про те, чим ракета Storm Shadow допоможе Україні і чи є з чого її запускати.