Испугались наступления: жители Белгорода РФ призвали власть раздать им оружие (видео)

По мнению местных мужчин, если раздать им автоматы, они смогут отстоять город также, как украинцы отстояли Киев.

Россияне обратились к местной власти российского Белгорода с требованием раздать им стрелковое оружие. Как сообщает Фокус, соответствующее видео российски СМИ опубликовали 20 мая.

По мнению мужчин на видеоролике, Вооруженные силы Украины пойдут в наступление и непременно попытаются захватить Белгород. Требование о выдаче автоматов мужчины мотивируют тем, что ВС РФ не смогут защитить населенный пункт.

"Мы, жители фронтового Белгорода, обращаемся к нашей власти. Наш город и область давно перестали быть защищенными. Ежедневно белгородцы терпят обстрелы со стороны ВСУ. Наши сограждане гибнут, наши объекты критической инфраструктуры разрушаются. Мы в полной мере осознаем, что в преддверии контрнаступления ВСУ наши войска не помогут в полной мере защитить нас — линия фронта огромная", — заявили мужчины на видео.

Россияне обратились к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову и в городское управление МВД с требованием выдать им автоматы, так как, по их мнению, украинцы смогли отстоять Киев, потому что горожанам выдали стрелковое оружие.

Напомним, 20 мая сообщалось, что в Краснояружском районе Белгородской области россиянин подорвался на мине во время рыбалки. В результате взрыва мужчина получил тяжелую травму и потерял ногу.

Ранее, 17 мая, стало известно, что украинские военные впервые обстреляли территорию России из танков. По данным росСМИ, украинские военные якобы подогнали танк к селу Бударки в Чугуевском районе Харьковской области и открыли огонь по окрестностям Старого хутора в Белгородской области.