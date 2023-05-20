Убивший жену россиянин вернулся домой: Путин помиловал за то, что воевал в Украине (фото, видео)

Экс-полицейского Вадима Техова два года назад приговорили к 16-летнему сроку за убийство бывшей жены. Он пришел к ней на работу и набросился с ножом.

Жительницам Владикавказа приходится жить в страхе после того, как бывший полицейский — и по совместительству жестокий убийца — вернулся в свой родной город, получив помилование от главы Кремля Владимира Путина. Мужчина воевал в составе оккупационных войск в Украине. Об этом сообщает The Daily Mail.

Бывшего полицейского 33-летнего Вадима Техова два года назад приговорили к 16-летнему сроку за убийство бывшей жены, на которую он набросился с ножом.

Он пришел в офис, где работала 22-летняя Регина Гадиева, и нанес ей 15 ранений кухонным ножом.

22-летняя Регина Гадиева

Как бы то ни было, еще до отбытия срока мужчина отправился воевать в Украину.

Техов провел полгода на передовой, и Путин помиловал его — одного из тысяч убийц, которых выпустили из российских тюрем и отправили на войну в Украину.

Сестра его бывшей жены Роксана Засеева утверждает, что видела его во Владикавказе, где произошло убийство. Он шел по улице и ел шаурму.

"Влажная земля должна была его поглотить, а он спокойно гулял по тротуару и ел. Теперь многим угрожает опасность. Неужели наши пенитенциарные службы этого не понимают. Ждут еще одного убийства?" — заявила женщина. Она также сказала, что думает уехать из города, но хочет предупредить других женщин.

Некоторые официальные чиновники Северной Осетии раскритиковали решение выпустить Техова на свободу, однако сказали, что ничего не могут сделать из-за путинского закона.

По словам Сергея Меняйло, он бы этого не делал, но вынужден соблюдать закон, единый для всех.

"Был бы я его месте, не дай Бог, конечно, я бы не возвращался. Но есть вопросы, на которые сложно найти ответ. Это за пределами наших полномочий, этических и моральных норм. К сожалению, жизнь иногда диктует несколько другие условия", — пояснил он.

Вадим Техов

Техов воевал в подразделении регулярных российских войск, которые, по примеру ЧВК "Вагнер" начали пополнять свои резервы осужденными гражданами.

Вадим Техов

На опубликованной видеозаписи убийства Техов требует от бывшей жены показать телефон, подозревая, что у нее новые отношения.

Видео убийства 22-летней Регины Гадиевой, просмотр доступен только на YouTube

Напомним, что пленный "вагнеровец" рассказал о погибших гражданах РФ под Бахмутом. По словам наемника, командиры ЧВК "Вагнер" прибегают к расстрелам подчиненных, а раненых и убитых не вывозят.

Также сообщалось, что в CNN рассказали, как ЧВК "Вагнер" закупают оружие для войны в Украине.