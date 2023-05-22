Напряжение в Персидском заливе: иранские катера опасно близко подошли к кораблю ВМС США

Вашингтон решил усилить военное присутствие в Персидском заливе после того, как моряки КСИР в начале мая захватили нефтяной танкер в районе Ормузского пролива.

После того как иранские катера ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватил два нефтяных танкера в Ормузском проливе ситуация в Персидском заливе обострилась. По информации Military Times, 19 мая в районе пролива три иранских быстроходных катера совместно подошли на опасно близкое расстояние к эсминцу ВМС США класса "Арли Берк" USS Paul Hamilton.

Издание пишет, что в момент когда катера КСИР приблизились к американскому военному кораблю, на его борту находились командующие военно-морских сил США, Великобритании и Франции.

"Гвардейцы стояли у расчехленных пулеметов на своих палубах, а моряки на борту "Пола Гамильтона" стояли у заряженных орудий, в то время как другие делали фото- и видеосъемку кораблей", — говорится в материале.

Американский эсминец USS Paul Hamilton

Причины обострения

О том, что Пентагон примет меры по усилению безопасности в Персидском заливе 12 мая сообщил официальный представитель Белого дома Джон Кирби. По его словам Иран за последние два года совершил 15 атак в регионе на коммерческие суда. Последний инцидент произошел 3 мая, когда нефтяной танкер Niovi под панамским флагом был захвачен иранскими кораблями во время прохождения через Ормузский пролив.

"Объем торговли, проходящей через Ормузский пролив, имеет решающее значение для мировой экономики", — сказал он.

Со своей стороны Иран уже давно с раздражением относится к американскому присутствию в регионе, отмечают обозреватели. После высказываний Кирби официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани выступил с пространным заявлением, в котором обвинил США в "создании и усилении нестабильности и отсутствия безопасности в регионе Персидского залива из-за своей многолетней интервенционистской и деструктивной политики".

Кроме того иранский дипломат отдельно упомянул о том, что США "захватили и конфисковали некоторые иранские нефтяные грузы в международных водах". Захват танкера Suez Rajan с иранской нефтью, находящуюся под санкциями, якобы произошел у берегов Сингапура.

Напомним, координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби 15 мая заявил, что Россия и Иран значительно расширили свое оборонное сотрудничество, что с одной стороны поможет ВС РФ восполнить запасы оружия, а с другой — будет представлять угрозу для соседей Тегерана.