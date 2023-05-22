В РФ решили модернизировать старые проекты САУ "Пат-С" и "Вена" на базе БМП-3 (фото)

"Пат-С" разрабатывался еще в 1980-х годах в Советском союзе. Однако в серию машина так и не пошла. А "Вена" — это разработка уже независимой РФ, имеющей лучший аналог в армии РФ.

Российское предприятие "Курганмашзавод", входящее в госкорпорацию "Ростех", работает над модернизацией САУ "Пат-С" калибра 152 мм. Об этом сообщает "РИА Новости".

22 мая представители "Курганмашзавода" заявили, что планируют модернизировать самоходные артустановки на базе БМП-3. Для этого шасси боевой машины пехоты доработают.

"Эти машины оснащены 120-мм пушкой (опытно-конструкторская работа "Вена") и 152-мм пушкой, они способны значительно повысить эффективность мотострелковых подразделений", — заявили представители завода.

В Defense Express добавляют, что о "Пат-С" известно немного. Масса машины должна быть 18,7 тонны, а дальность стрельбы от 4 до 15,2 км. Боекомплект или количество членов экипажа неизвестно. Вместе с тем в открытом доступе есть информация, что разрабатывали "Пат-С" в 1980-х годах. Однако на вооружение ее не приняли.

Фото: Reddit

Миномет "Вена" — это машина, которая будет иметь доработанное шасси БМП-3. Этот проект, как отмечают в издании, начался по причине желания РФ создать самоходный миномет для Сухопутных войск. По сути это аналог "Нона-С", однако с компьютеризированной системой управления огнем. В РФ утверждают, что система управления огнем может хранить данные сразу по 30 целям.

САУ "Вена" Фото: "Википедия"

Создавали "Вену" еще в 1996 году, но разработка сразу была усложнена. В 2007 году артустановка вышла на госиспытания, а спустя еще три года "Вена" поступила на вооружение армии РФ. Тогда же было объявлено о начале серийного производства. Однако, скорее всего, армия РФ получила лишь 18 машин, а в 2012 году Минобороны РФ заявило, что они не заинтересованы в разработке. И в 2016 году машины были проданы в Азербайджан.

Также неизвестно почему РФ решила восстановить проект 2С31 "Вена", когда у них есть более современный аналог "Хоста", который уже воевал против Украины.

Напомним, 17 мая в Израиле успешно завершили испытание автоматизированной 155-мм САУ, разрабатываемой совместно с Rheinmetall.