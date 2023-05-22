РФ ослаблена перед штурмом ВСУ, а "Вагнер" разбит в Бахмуте, — генерал Британии

Подконтрольные Евгению Пригожину наемники, по мнению экс-командующего британскими объединенными силами Ричарда Бэрронса, выходят из "культовой битвы". Кремлю пришлось перебрасывать в Бахмут резервы, чтобы остановить продвижение ВСУ.

Усилия, предпринимаемые российскими войсками в Бахмуте, помешают их подготовке к украинскому контрнаступлению. Об этом заявил генерал Ричард Бэрронс, экс-командующий британскими объединенными силами, передает Sky New.

По мнению бывшего военачальника, усилия российских войск — в частности расход боеприпасов в попытке взять Бахмут под свой полный контроль — станут помехой и сделают более уязвимыми в преддверии ожидаемого контрнаступления Украины.

По словам Бэрронса, Москве пришлось перебрасывать свои "драгоценные резервы личного состава", чтобы остановить украинские силы к северу и югу от города.

Относительно Бахмута он сказал, что город стал культовой битвой между двумя сторонами, в которой в бой бросались тысячи солдат, а итоговый результат — по сути, ничья. Но он также отметил феноменальные потери с обеих сторон.

Военный аналитик также уточнил, что ЧВК "Вагнер" была "разбита" в боях за Бахмут.

Из всего этого следует, что ЧВК "Вагнер" выходит из этой битвы, как минимум на время, "разбитой" Бахмутом.

Группа наемников активно участвовала в боях за город, однако ее владелец Евгений Пригожин сообщил, что его силы уйдут из города в конце этой недели и передадут позиции Минобороны РФ.

В сводке Генштаба ВСУ за 22 мая упоминалось о том, что противник продолжает наступательные действия на Бахмутском направлении. За минувшие сутки ВС РФ безуспешно пытались возвратить утраченные позиции к югу. Более того, велись наступательные действия в направлении Григорьевки, но безуспешно. В районах Бахмута и Ивановского имели место авиаудары.

Накануне, в сообщении ВСУ отмечалось, что хотя сейчас ВСУ контролирует незначительную часть Бахмута, все же значение ее обороны не теряет актуальности, так как это дает возможность входа в город, а текущее положение обязательно изменится.

Напомним, что, по данным ISW за 21 мая, ВСУ ушли из Бахмута и под их контролем остались только районы прилегающих дорог. Вместе с тем, по данным аналитиков, вероятный захват "вагнеровцами" последней остававшейся территории на западе Бахмута никак не повлияет на контратаки ВСУ, а равно и контроль наземных линий снабжения вокруг города.

Также сообщалось, что в Бахмуте уничтожена часть 72-й бригады регулярной армии РФ. Такое заявление 22 мая сделал командир 3-й ОШБр. Россияне потеряли убитыми и ранеными свыше 200 человек.