Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана и может выйти из ОДКБ

Армянский премьер Никол Пашинян допустил возможность выхода из ОДКБ в случае, если Ереван посчитает организацию недействующей.

Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана, куда входит 86,6 тысяч кв. км Нагорный Карабах, а также обсудить возможность создания демилитаризованной зоны вдоль границы между двумя странами. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе пресс-конференции 22 мая.

"Армения признает 86,6 тысячи квадратных километров Азербайджана и исходит из того, что Азербайджан готов признать 29,8 тысячи квадратных километров территориальной целостности Армении. 86,6 тысячи квадратных километров Азербайджана включают в себя и Нагорный Карабах", — заявил Пашинян.

Вместе с тем армянский премьер отметил, вопрос о безопасности армян и их правах в Нагорном Карабахе следует обсудить во время диалога Баку и Степанакерта. По словам главы правительства, после подписания соответствующего документа можно продолжить обсуждать вопрос о создании особой демилитаризованной зоны между Арменией и Азербайджаном, а сам Пашинян ожидает международного сообщества гарантий того, что такие переговоры будут проведены.

Кроме того армянский лидер допустил возможность выхода Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в случае если Ереван посчитает таковую недействующей. При этом Пашинян подчеркнул, что в этом случае Армения самостоятельно будет решать вопрос о своей безопасности.

Если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет после того, как Армения зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении. Такая повестка существует, если ОДКБ станет недействующей организацией. Тогда мы должны будем сами решать свои вопросы безопасности", — сказал он.

Напомним, о готовности признать Нагорный Карабах территорией Азербайджана премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил больше месяца назад, 18 апреля. Тогда во время выступления в Национальном собрании он заявил, что Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана, после чего армянская оппозиция обвинила Пашинян в сдаче Нагорного Карабаха.