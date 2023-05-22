Из Белгородской области россияне спешно "эвакуировали" ядерные боеприпасы, — ГУР (видео)

В украинской разведке сообщается, что с режимного объекта "Белгород-22" в Белгородской области вывезли оружие.

В России на фоне паники с заходом на территорию Белгородщины добровольцев "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" из области поскорее вывезли склад с боеприпасами. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГРУ Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, значительная часть информации, которая сейчас поступает с Белгородщины, соответствует действительности.

"Есть даже дополнительная информация об эвакуационных мерах. В срочном режиме объект "Белгород-22", это хранилище ядерных боеприпасов, так же россияне эвакуировали из района, вблизи Грайворона размещается", — рассказал Юсов.

Объект "Белгород-22" (карта может быть ориентировочной).

Он добавил, что на режимном объекте "Белгород-22" хранилось тактическое ядерное оружие.

Напомним, что по словам Андрея Юсова, граждане РФ проводят операцию по защите гражданского населения Украины. В частности, они пытаются создать "полосу безопасности", чтобы защитить гражданских украинцев. В РФ официально заявляют о том, что на территорию Грайворонского округа зашла "ДРГ" ВСУ.

Ранее в легионе "Свобода России" заявили, что намерены освободить Российскую Федерацию от путинского режима и прекратить преступную войну.

Также бойцы "Русского добровольческого корпуса" передали поздравление Путину с Белгородщины.