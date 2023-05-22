Мобилизация в Украине: юрист объяснил, могут ли вручать повестки родственникам призывника

Адвокат утверждает, что надлежаще врученной считается только правильно заполненная повестка. Этот документ сотрудник ТЦК должен передать призывнику лично в руки и дождаться, когда человек распишется за его получение.

Повестка, врученная родственникам призывника, является незаконной. Об этом написал адвокат Роман Симутин в своем телеграм-канале в понедельник, 22 мая.

По его словам, многие украинцы до сих пор не знают всех юридических тонкостей вручения повестки и склонны верить фейкам и слухам.

"Говорю вам как опытный адвокат: надлежаще вручена только правильно заполненная повестка, которая вручена лично военнообязанному и он поставил подпись о ее получении. Это предусмотренные законом требования", — написал Симутин.

Адвокат также подчеркнул, что представители территориального центра комплектации (ТЦК) могут сами утверждать, что врученная родственнику призывника повестка является законной.

"Чьи-то слова не подменяют собой требования закона", — сказал адвокат.

Кроме того юрист прокомментировал информацию, которая появилась в украинских СМИ в начале мая. Медиа, сославшись на слова одного из юристов, написали о том, что сотрудники территориальных центров комплектации имеют право вручать повестки родственникам призывника.

Более того, описанные выше случаи начали происходить на практике.

Симутин рассказал об одном из своих клиентов, которому выписали штраф в размере 5100 гривен. Мужчина начал узнавать причину, которая повлекла за собой штраф. Чиновники объяснили украинцу, что он якобы уклоняется от мобилизации и игнорирует присланную повестку. Но сам мужчина никаких документов не получал.

Оказалось, что мобилизационную повестку отправили заказным письмом его теще.

Своему клиенту Симутин посоветовал не платить деньги, а добиваться отмены постановления ТЦК о штрафе. Оплата такого взыскания автоматически будет означать, что мужчина признал себя виновным в уклонении от мобилизации.

Несколько раньше украинцам объяснили, имеют ли право мужчин без повестки удерживать в военкомате. Так как в Украине есть случаи, когда сотрудники ТЦК задерживают мужчин, а затем держат в военкомате без права покинуть территорию, запугивают и склоняют к подписанию согласия на прохождение военной службы.

Кроме того, 16 мая юрист ОО "Юридическая сотня" рассказала, могут ли вручить повестку о мобилизации студентам и преподавателям. Она также разъяснила, какая ответственность ожидает украинцев, которые проигнорировали повестку в ТЦК.